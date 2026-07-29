Capcoms Digitalquote von 93,3 Prozent bestätigt Sonys Ausstieg aus dem Disc-Geschäft

Capcom erzielt im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 exakt 93,3 Prozent seiner weltweiten Spieleverkäufe über digitale Kanäle, während der Anteil physischer Datenträger auf 6,7 Prozent schrumpft.

Diese Verkaufszahlen entziehen der Kritik an Sonys geplanter Einstellung der PlayStation-Disc-Produktion ab 2028 die wirtschaftliche Grundlage. Es ist einfach Zeit, die Disc auszusortieren.

PC-Dominanz und Konsolen-Realität

Der scheinbar extreme Wert von 93,3 Prozent Digitalanteil erfordert eine Differenzierung nach Plattformen. Capcom setzte im abgelaufenen Quartal 60,4 Prozent aller Einheiten über den PC ab – ein Markt, der seit über einem Jahrzehnt ohne physischen Retail-Handel operiert.

Die verbleibenden 39,6 Prozent des Gesamtabsatzes verteilen sich auf Konsolen. Doch selbst auf PlayStation, Xbox und Nintendo Switch machten digitale Downloads 32,9 Prozentpunkte des Gesamtvolumens aus. Physische Discs und Module erreichten lediglich 6,7 Prozent aller Verkäufe. Isolierte man reine Konsolenverkäufe, liegt der Disc-Anteil bei knapp 17 Prozent. Trotz namhafter Neuerscheinungen wie Pragmata oder Resident Evil Requiem im Jahr 2026 bleibt die Nachfrage nach Verpackungen im Handel minimal.

Warum Sony nicht zurückrudert

Die Margenstruktur im digitalen Vertrieb erklärt den Kurs der Plattformbetreiber. Physische Datenträger belasten die Bilanz durch Fertigung, Logistik, Lagerhaltung und die Marge des Zwischenhandels. Dazu kommt: Gebrauchtverkäufe generieren null Einnahmen für Publisher oder Konsolenhersteller.

Sony nutzt die Marktdaten von Publishern wie Capcom als empirische Bestätigung für die angekündigte Frist im Januar 2028. Ein Marktanteil von unter sieben Prozent am Gesamtvolumen rechtfertigt den Betrieb globaler Presswerke betriebswirtschaftlich nicht mehr. Sonys Entscheidung ist keine spontane Machtdemonstration, sondern die konsequente Reaktion auf das reale Kaufverhalten der Spieler.

Für Spieler bedeutet diese Entwicklung den schleichenden Verlust des Wiederverkaufsrechts und der unabhängigen Software-Archivierung. Wer Discs kauft, gehört zu einer schrumpfenden Minderheit von rund 17 Prozent der Konsolennutzer, deren Kaufkraft die Fixkosten physischer Lieferketten nicht mehr deckt. Die Preishoheit wandert damit lückenlos an die Betreiber der digitalen Stores.