Capcoms Digitalquote von 93,3 Prozent bestätigt Sonys Ausstieg aus dem Disc-Geschäft

Capcom erzielt im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 exakt 93,3 Prozent seiner weltweiten Spieleverkäufe über digitale Kanäle, während der Anteil physischer Datenträger auf 6,7 Prozent schrumpft.
Diese Verkaufszahlen entziehen der Kritik an Sonys geplanter Einstellung der PlayStation-Disc-Produktion ab 2028 die wirtschaftliche Grundlage. Es ist einfach Zeit, die Disc auszusortieren.
PC-Dominanz und Konsolen-Realität
Der scheinbar extreme Wert von 93,3 Prozent Digitalanteil erfordert eine Differenzierung nach Plattformen. Capcom setzte im abgelaufenen Quartal 60,4 Prozent aller Einheiten über den PC ab – ein Markt, der seit über einem Jahrzehnt ohne physischen Retail-Handel operiert.
Die verbleibenden 39,6 Prozent des Gesamtabsatzes verteilen sich auf Konsolen. Doch selbst auf PlayStation, Xbox und Nintendo Switch machten digitale Downloads 32,9 Prozentpunkte des Gesamtvolumens aus. Physische Discs und Module erreichten lediglich 6,7 Prozent aller Verkäufe. Isolierte man reine Konsolenverkäufe, liegt der Disc-Anteil bei knapp 17 Prozent. Trotz namhafter Neuerscheinungen wie Pragmata oder Resident Evil Requiem im Jahr 2026 bleibt die Nachfrage nach Verpackungen im Handel minimal.
Warum Sony nicht zurückrudert
Die Margenstruktur im digitalen Vertrieb erklärt den Kurs der Plattformbetreiber. Physische Datenträger belasten die Bilanz durch Fertigung, Logistik, Lagerhaltung und die Marge des Zwischenhandels. Dazu kommt: Gebrauchtverkäufe generieren null Einnahmen für Publisher oder Konsolenhersteller.
Sony nutzt die Marktdaten von Publishern wie Capcom als empirische Bestätigung für die angekündigte Frist im Januar 2028. Ein Marktanteil von unter sieben Prozent am Gesamtvolumen rechtfertigt den Betrieb globaler Presswerke betriebswirtschaftlich nicht mehr. Sonys Entscheidung ist keine spontane Machtdemonstration, sondern die konsequente Reaktion auf das reale Kaufverhalten der Spieler.
Für Spieler bedeutet diese Entwicklung den schleichenden Verlust des Wiederverkaufsrechts und der unabhängigen Software-Archivierung. Wer Discs kauft, gehört zu einer schrumpfenden Minderheit von rund 17 Prozent der Konsolennutzer, deren Kaufkraft die Fixkosten physischer Lieferketten nicht mehr deckt. Die Preishoheit wandert damit lückenlos an die Betreiber der digitalen Stores.
Bei uns war RE und Pragmata im Mediamarkt lange ausverkauft, so kann man die Leute auch auf Digital umkonditionieren…
GTA 6 wird sich auch Digital öfters verkaufen als auf Disc… oh wait!
Mach dir ruhig weiter etwas vor, wenn es dir hilft, daran zu glauben. Die Realität zeigt allerdings schon lange, nicht erst seit zwei Wochen, dass der digitale Verkauf den physischen Discs längst den Rang abgelaufen hat. Selbst wenn manche Leute dann auf einen Kauf verzichten, fällt das kaum ins Gewicht. Und ich bezweifle stark, dass diese ganzen „No Disc, No Buy“-Revoluzzer das am Ende konsequent durchziehen. Sieht man ja jetzt schon an den GTA6 Vorbestellungen.
Ach ja, die Illusion des eigenen Wissens ohne jemals wirklich Recherche getätigt zu haben. Während dessen treiben physische Medien den Markt in der USA wieder an und Sony eigene Spiele sind in 99% der Fälle vor allem physisch überlegen, was die Verkaufszahlen betrifft. No Disc, No Buy. Und nein, ich habe GTA nicht vorbestellt. Das mache ich auf dem PC. Aber ich bezweifle dass du selbst darauf kommst, warum PC und nicht Sony. Du sitzt lieber da, hechelst und sagst „ja bitte, Meister“ wenn Sony oder Xbox die peitsche auspackt 😅