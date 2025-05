Capcoms Goldrausch: Wie ein japanischer Spiele-Gigant weiter durchstartet

Seit 2017 liefert Capcom einen Blockbuster nach dem anderen. Monster Hunter: World hat das Franchise globalisiert, Resident Evil wurde erfolgreich neu erfunden, und Street Fighter 6 sicherte der Serie einen modernen Reboot. Die einst solide, aber etwas verstaubte Traditionsfirma ist heute ein Powerhouse – mit konstanten Rekordzahlen.

Doch wer glaubt, Capcom würde sich auf diesen Lorbeeren ausruhen, irrt gewaltig. In einer neuen Präsentation an die Investoren blickt das Unternehmen nicht nur auf ein äußerst erfolgreiches Geschäftsjahr zurück, sondern kündigt auch ehrgeizige Expansionspläne an. Und diese haben es in sich: Ein neues Entwicklungszentrum, direkt in Osaka, soll ab 2027 als Innovationsschmiede dienen – ein Ort, an dem „Kreative ihr volles Potenzial entfalten können“, so Capcom selbst.

Menschen statt Maschinen: Capcom setzt ein Zeichen

Während große Teile der Branche in Richtung Automatisierung und KI-Tools abbiegen, schwimmt Capcom bewusst gegen den Strom – und das ziemlich erfolgreich. In einer Zeit, in der Studios reihenweise Entwickler entlassen oder durch generative Systeme ersetzen wollen, kündigt Capcom an, jedes Jahr 100 neue Talente einstellen zu wollen.

Das ist nicht nur ein Statement, sondern auch ein Investment in kreative Nachhaltigkeit. In der offiziellen Ankündigung heißt es, menschliche Kreativität sei der „entscheidende Wachstumsmotor“ des Unternehmens. Ein bemerkenswerter Kontrast zum derzeitigen Trend, der menschliche Schaffenskraft immer öfter unter Kostendruck stellt.

Diese Philosophie zahlt sich aus: Monster Hunter Wilds ist das bislang meistverkaufte Spiel des Jahres 2025, und mit dem Remake von Resident Evil 4 hat Capcom 2023 erneut bewiesen, dass Nostalgie und Innovation keine Gegensätze sein müssen. Kein Wunder also, dass Fans jetzt gespannt auf Resident Evil 9 warten – und Capcom dabei zusehen, wie es das nächste Kapitel seiner Erfolgsgeschichte schreibt.

Capcom steht sinnbildlich für eine Branche im Wandel – und beweist eindrucksvoll, dass man auch mit einem klaren Bekenntnis zur Kreativität und zum Menschen die Spitze erklimmen kann. Das geplante Studio in Osaka wird mehr sein als ein Gebäude: Es ist ein Manifest für eine Zukunft, in der Spiele nicht von Algorithmen, sondern von Visionen geprägt sind.