Capcoms Pragmata soll beim Summer Game Fest erneut enthüllt werden

Capcoms Sci-Fi-Projekt Pragmata sorgt wieder für Gesprächsstoff – fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem letzten Update. Damals verriet der Publisher erste Details Story, ein Jahr zuvor ging es um die Verschiebung des Spiels, davor um einen technischen Teaser. Eine klare Linie lässt sich daraus zwar nicht ablesen, aber auffällig ist der fast schon ritualisierte Rhythmus, in dem Capcom neue Informationen zu Pragmata veröffentlicht.

Nun steht das Summer Game Fest 2025 vor der Tür, und laut dem bekannten Insider Dusk Golem könnte es dort endlich ein neues Update geben. Darin heißt es: „Pragmata is being re-revealed either tomorrow or on Friday.“ Das passt zur bisherigen Veröffentlichungsstrategie, auch wenn eine offizielle Bestätigung von Capcom bisher fehlt.

Zwei Maschinen auf dem Weg zur Menschlichkeit

Noch spannender sind die inhaltlichen Details, die zuletzt geteilt wurden. Pragmata wird als eine Geschichte über zwei Roboter beschrieben, die auf einem verlassenen Mond leben – das Ergebnis eines gescheiterten Kolonisierungsversuchs.

Die Roboter und künstliche Intelligenzen sollen laut dem Leak irgendwann selbst entschieden haben, die Verbindung zur Erde zu kappen, anstatt die Probleme der gescheiterten Mission zu lösen. Die Spieler übernehmen die Kontrolle über zwei dieser Maschinen, die sich auf eine Reise begeben – und dabei zunehmend menschliche Züge entwickeln.

Capcom selbst sieht in Pragmata ein Action-Adventure mit einer emotionalen Story in einer dystopischen Zukunft. Die Rede ist von einer neuen Kernmarke, die langfristig aufgebaut werden soll. Technisch soll das Spiel die Möglichkeiten moderner Hardware voll ausschöpfen. Was genau das bedeutet, bleibt offen.

Kommt jetzt der nächste Trailer?

Ob die Infos zutreffen, bleibt wie immer bei Insider-Berichten mit Vorsicht zu betrachten. Der Leaker gilt als verlässlich, lag aber auch in der Vergangenheit nicht immer richtig. Angesichts des Summer Game Fest in dieser Woche und der bisherigen Veröffentlichungsmuster ist ein neuer Trailer oder zumindest ein Update jedoch durchaus wahrscheinlich.

Fest steht nur: Capcom arbeitet weiter an Pragmata. Ein konkretes Release-Datum gibt es nach wie vor nicht. Sollte es beim Summer Game Fest neue Bilder oder Informationen geben, wäre das das erste echte Lebenszeichen seit Juni 2024.