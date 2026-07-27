Capcoms Remake-Formel: Wie alte Klassiker die Zukunft der Reihe sichern

Ein neues Resident Evil pro Jahr ist ohne Remakes schlicht unmöglich. Capcom nutzt die Neuauflagen gezielt, um die langen Entwicklungszeiten vollkommen neuer Hauptteile zu überbrücken und gleichzeitig Teams an moderner Technik zu schulen.

Capcom liefert verlässlich ab. Doch der Aufwand hinter modernen AAA-Produktionen frisst Ressourcen ohne Ende. Jedes Jahr einen brandneuen Hauptteil aus dem Boden zu stampfen, zerlegt jedes Studio.

Hier kommen die Remakes ins Spiel. Produzent Masachika Kawata stellt gegenüber der GameInformar klar: Für Capcom haben die Neuauflagen exakt denselben Stellenwert wie eine vollkommen neue Ziffer im Titel. Sie sind kein billiger Lückenfüller. Sie halten die Engine auf Trab. Sie schärfen die Skills des Teams. Und sie spülen das nötige Kleingeld in die Kassen.

Das Geld für neue Experimente

Ohne den kommerziellen Erfolg überarbeiteter Klassiker sieht es düster aus. Das eingenommene Geld fließt direkt in die nächsten großen Projekte.

Capcom finanziert damit nicht nur die Zukunft der Hauptreihe, sondern nimmt auch Risiken auf sich. Frisches Geld bedeutet Spielraum für Experimente. Genau dieser Kreislauf sichert am Ende Titel wie Pragmata oder komplett neue Marken. Wer sich hingegen fragt, warum Ableger wie Revelations aktuell fehlen, bekommt eine ehrliche Antwort: Die Entwicklungskapazitäten sind schlicht dicht. Capcom bündelt die Kräfte auf das, was zieht.

Story-Erweiterungen füllen die Lücke

Begrenzte Entwicklungskapazitäten verhindern derzeit eigenständige Spin-offs. Als vorübergehende Lösung schlägt Capcom laut dem Insider DuskGolem seit einigen Monaten einen neuen Kurs ein: umfangreiche, mehrstündige Story-DLCs für bestehende Titel.

Das betrifft offenbar „Resident Evil Requiem“ und das kommende „Resident Evil Veronica“. Diese Erweiterungen erscheinen allerdings erst weit nach dem Release der Hauptspiele. Für „Resident Evil Requiem“ ist ein DLC wohl erst für Ende 2027 angepeilt, bei Veronica wird es voraussichtlich sogar 2028, gut ein Jahr nach dem Verkaufsstart. Das dauert. Capcom überbrückt damit die Flaute im Zeitplan, ohne komplette Ableger aus dem Boden stampfen zu müssen.

Der Plan geht auf. Capcom liefert verlässlich Qualität ab, anstatt die Reihe mit halbgaren Spin-offs zu überfluten. Die Remakes wirken nicht wie aufgewärmter Kaffee, sondern wie eigenständige Schwergewichte. Wenn diese Strategie weiterhin Ressourcen für mutige Neuheiten wie Pragmata freischaufelt, gewinnen wir Spieler auf ganzer Linie.

Welches Resident Evil braucht als Nächstes ein vollwertiges Remake – Veronica oder endlich der fünfte Teil?