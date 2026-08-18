Captain Rex kehrt offiziell in Star Wars Zero Company zurück

Im finalen Gameplay-Trailer kurz vor dem Release von „Star Wars Zero Company“ haben EA und Bit Reactor die Katze aus dem Sack gelassen. Neben Anakin Skywalker wird auch Captain Rex einen Auftritt im kommenden Taktikspiel haben. Für Fans der Clone-Wars-Ära ist das die Nachricht der Woche.

Ein blinkender Auftritt mit riesiger Wirkung

Der Moment im Trailer ist kurz. Bei Minute 1:44 steht Rex für gerade einmal eine Sekunde neben Anakin auf einem düsteren Planeten. Das reicht vollkommen aus. Die Community dreht seit dem Drop durch. Klar war bisher nur, dass wir uns eigene Klone zusammenbauen können. Ein voll vertonter, storyrelevanter Rex hebt das Ganze aber auf ein vollkommen anderes Level.

Warum ist das wichtig? Weil „Star Wars Zero Company“ damit zeigt, wie tief es im Kanon verankert ist. Es bleibt nicht bei anonymen Söldner-Squads. Die Entwickler nutzen echte Ikonen, um die Handlung im Schatten der Klonkriege zu verankern. Ob Rex uns nur für eine Mission begleitet oder als feste Größe auf der Basis auftaucht, bleibt offen. Die Wirkung sitzt trotzdem.

Die Skepsis war da. Viele befürchteten einen reinen XCOM-Klon mit Star Wars-Anstrich. Der finale Trailer entkräftet das ziemlich resolut. Die Einbindung bekannter Figuren wirkt nicht wie billiges PR-Material, sondern wie ein organischer Teil der Story. Wenn Bit Reactor das Taktik-Gameplay genauso präzise hinbekommt wie die Stimmung der Klonkriege, steht uns ein richtiger Banger bevor.

Reicht euch ein kurzer Cameo-Auftritt von Rex, oder wollt ihr ihn als festen Begleiter in eurem Squad haben?