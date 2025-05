„Captured on PS5“ – GTA 6 wird Sonys größter Coup – erste Reaktionen und Kritik

Mit dem zweiten Trailer zu GTA 6 ist nicht nur ein Tsunami der Begeisterung über die Gaming-Welt hereingebrochen, sondern auch ein deutliches Signal: Sony hält sehr wahrscheinlich die Vermarktungsrechte für den wohl größten Blockbuster der kommenden Jahre. Ein dezenter, aber unübersehbarer Hinweis: „Captured on PS5“, steht am Ende des Clips. In Weiß auf Schwarz. Und wer den Trailer auf YouTube sucht, findet ihn zuerst – nein, fast ausschließlich – auf dem offiziellen PlayStation-Kanal. Zufall? Kaum.

Wer sich in der Branche auskennt, weiß: Solche Formulierungen und Platzierungen sind kein schmuckes Beiwerk. Sie sind ein klares Statement – an die Konkurrenz, an den Handel, und an alle, die sich fragen, ob die PS5 im fünften Jahr ihres Lebenszyklus noch einen Lauf hinlegen kann. Die Antwort scheint zu sein: Ja. Und zwar mit Karacho.

Rockstar + Sony = Symbiose mit Geschichte

Natürlich ist die Verbindung zwischen PlayStation und Grand Theft Auto historisch gewachsen. Schon GTA III feierte seine Premiere auf der PS2, und GTA V war ein Zugpferd für drei (!) Konsolengenerationen – stets mit starker Präsenz auf der PlayStation-Seite. Dass Sony nun offenbar erneut den Fuß in die Tür bekommen hat – diesmal bei einem der meistdiskutierten Spiele aller Zeiten – dürfte weniger überraschen als vielmehr faszinieren. Hinweise auf ein Marketingabkommen kursieren zudem schon eine ganze Weile im Netz.

Denn GTA 6 ist nicht einfach nur ein weiteres Spiel. Es ist ein kulturelles Ereignis, ein Marketing-Katalysator, ein Hype-Monolith. Und Sony scheint sich diesen Effekt exklusiv sichern zu wollen.

Keine PS5 Pro, kein Problem

Interessant ist, dass im Trailer explizit die Standard-PS5 genannt wird – nicht etwa die leistungsstärkere PS5 Pro. Trotz der visuell überwältigenden Darstellung ein mutiger Schritt, der zwei Dinge bedeutet: Erstens will Rockstar offenbar demonstrieren, dass ihre technische Magie auch ohne High-End-Hardware wirkt. Zweitens bedeutet das für Sony, dass sie GTA 6 als Showcase-Titel für die Basis-Konsole nutzen können – und das ist Gold wert.

Denn aktuell bewegt sich die PS5 auf die 80-Millionen-Marke zu. Aber wenn 2026 tatsächlich GTA 6 in die Regale kommt – flankiert von PS5-Bundles, Werbespots mit dem typischen „Only on PlayStation“-Glimmer und strategischen Exklusivdeals – dann ist der Sprung auf 100 Millionen plötzlich kein Traum mehr, sondern eine Frage der Zeit.

Die ersten Reaktionen: Gaming lebt

Die Industrie ist bereits im Rausch. Entwickler Mitch Dyer (Star Wars Battlefront 2) spricht von einem „AAA-Spiel aus der Zukunft“. CD Projekt Red kommuniziert – nicht unironisch – dass das Büro für einen Moment den Atem angehalten hat.

Diese überbordende Euphorie zeigt: GTA 6 ist mehr als ein Spiel. Es ist ein Benchmark. Wer damit in Verbindung steht – sei es über Marketingrechte oder Plattform-Exklusivität – sichert sich die Aufmerksamkeit der gesamten Gaming-Welt.

Aber nicht alle jubeln

Es gibt jedoch auch kritische Stimmen. Ubisoft-Autor Rik Godwin bemängelt die mechanische Inszenierung im Trailer, spricht sogar davon, dass dieser wie von einer KI generiert wirke. Er zitiert Charakterbeschreibungen wie einen verschwörungstheoretischen Sidekick mit T-Shirt-Slogan „Gewalt ist gut – danke, Videospiele“ – als sei das alles zu sehr Klischee.

Doch ob Kritik oder Lob – sie alle eint: Niemand ist gleichgültig. Und das allein ist ein Triumph für Rockstar und potenziell für Sony.

Wenn Sony tatsächlich die Marketingrechte für GTA 6 besitzt, dann haben sie das goldene Ticket gezogen. Nicht nur für das Spiel, sondern für die Zukunft der PS5. Denn GTA 6 ist kein Spiel, das verkauft – es ist ein Spiel, das Konsolen verkauft. Und es könnte der entscheidende Boost sein, um der PS5 den verdienten Platz im Club der 100-Millionen-Geräte zu sichern.

2026 wird also nicht nur das Jahr von GTA 6. Es könnte auch das Jahr werden, in dem PlayStation erneut Geschichte schreibt.