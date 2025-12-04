Carmageddon: Rogue Shift angekündigt apokalyptische Rennen in einer gnadenlosen Zukunft

Im Jahr 2050 ist von Zivilisation kaum noch etwas übrig. Die Nächte gehören den „Verwüsteten“, monströsen Mutanten, die jede Straße überfluten. Wer überleben will, verbarrikadiert sich, oder setzt alles auf eine letzte Chance: das Carmageddon.

Mit Carmageddon: Rogue Shift kündigt Stainless Games nun eine Neuinterpretation ihres Kultchaos an, die mehr sein will als nur nostalgische Keilerei. Der Mix aus Rennspiel, Fahrzeugkampf und Roguelite-Progression zeigt klar: Diese Serie sucht ihren Platz in der modernen Actionlandschaft.

Ein brutaler Wettlauf gegen Wesen, Wetter und Wahnsinn

Die Grundidee bleibt vertraut, wirkt aber frischer als gedacht. Man startet mit einer Schrottkarre, minimaler Bewaffnung und der Hoffnung, es irgendwie bis zum nächsten Bezirk zu schaffen. Jede Strecke wird pro Durchlauf neu generiert, jedes Event verändert die eigenen Chancen.

Das Spiel kombiniert seine Systeme deutlich enger als frühere Teile. Fahrzeuge unterscheiden sich nicht nur im Handling, sondern auch darin, wie gut sie mit verschiedenen Waffen und den über 80 Perks harmonieren. Wer zufällig die richtige Kombination erwischt – etwa Allrad plus Schrotflinten-Build – kann ganze Gegnerverbände aus dem Verkehr rammen.

Besonders spannend ist der verstärkte Fokus auf Mutantenhorden. Einzelne Verwüstete sind reine Kollisionspunkte, aber in Gruppen verwandeln sie sich in gefährliche Blockaden. Dazu kommen Spezialvarianten, die explodieren, heranspringen oder Fernangriffe nutzen. Das sorgt für einen Rhythmuswechsel: Erst Rennen, dann Überlebenskampf.

Auch das Schadenmodell wirkt ungewöhnlich detailliert. Verbiegende Türen, reißende Stoßstangen oder berstende Scheiben machen jeden Treffer spürbar. Zusammen mit Wettereffekten und nächtlichen Sichtbedingungen entsteht ein Chaos, das trotzdem kontrollierbar bleibt, ein guter Spagat zwischen Arcade und Anspruch.

Kampagne, Bosse und eine Roguelite-Schleife, die motivieren kann

Die Kampagne funktioniert wie ein Roadtrip durch ein zerfallenes Territorium. Jedes Gebiet gehört einem Boss, und wer weiter will, muss ihn schlagen. Dazwischen sammelt man Credits, erledigt Nebenaufgaben für Extra-Boni oder sucht Shops auf, um Fahrzeuge zu reparieren und Build-Ideen auszuprobieren.

Wird man zerstört, übernimmt ein neuer Fahrer, inklusive Roguelite-Reset. Dauerhafte Boni gibt es nur über Beatcoins auf dem Schwarzmarkt. Das passt thematisch überraschend gut: Niemand überlebt lange, aber das Carmageddon selbst lebt weiter.

Das Konzept wirkt konsequent durchdacht und moderner als erwartet. Was ich noch nicht einschätzen kann, ist die Langzeitmotivation. Funktioniert das Balancing über Dutzende Runs? Bleibt die Abwechslung hoch genug? Oder fährt sich der Wahnsinn irgendwann fest?

Wie steht ihr zur Rückkehr von Carmageddon? Reizt euch der Roguelite-Ansatz oder braucht ihr klassische Rennen ohne Permadeath?