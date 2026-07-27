Castlevania: Belmont’s Curse läuft mit 60 fps auf großen Plattformen

Konami nennt die technischen Details zum kommenden Metroidvania „Castlevania: Belmont’s Curse“. Während PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S flüssige 60 Bilder pro Sekunde liefern, macht die Nintendo Switch deutliche Abstriche.

Performance-Gap auf Nintendos Hardware

Konami hat die offizielle Webseite zu „Castlevania: Belmont’s Curse“ aktualisiert und damit Klartext bei der Technik gesprochen. Wer das am 15. Oktober 2026 erscheinende Action-Exploration-Spiel auf der Switch zockt, muss sich mit 30 Bildern pro Sekunde zufriedengeben.

Für ein schnelles 2D-Metroidvania ist das ein spürbarer Dämpfer. Auf den aktuellen Heimkonsolen und dem PC läuft der Titel mit den vollen 60 fps. Das macht beim Ausweichen und den timing-basierten Peitschenangriffen einen gewaltigen Unterschied.

Beim Speicherplatz zeigt sich die Switch-Fassung dagegen schlank. Die Standard Edition benötigt auf Nintendos Handheld rund 4 GB, während die Midnight Edition mit digitaler Kunst- und Soundgalerie auf 6 GB kommt. Auf den übrigen Plattformen belegt das Spiel bis zu 10 GB. Ebenfalls bestätigt sind eine englische sowie eine japanische Sprachausgabe nebst deutschen Bildschirmtexten.

Das Spiel soll sich gezielt an Metroidvania-Neulinge richten und setzt auf das klassische Erbe von Genre-Pionier Koji Igarashi. Umso ärgerlicher ist der Performance-Abstrich für Handheld-Fans. Eine native Version für den Switch-Nachfolger hat Konami bisher nicht angekündigt.

Für PC- und Current-Gen-Besitzer bleibt das Spiel ein heißer Kandidat auf den Genre-Thron im Herbst. Wer jedoch ausschließlich auf der Switch unterwegs ist, muss die schwächere Framerate schlucken.