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Castlevania: Belmont’s Curse läuft mit 60 fps auf großen Plattformen

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Castlevania: Belmont's Curse läuft auf der Switch nur mit 30 fps. PC, PS5 und Xbox bieten 60 Bilder. Alle Infos zu Speicherplatz und Sprachausgabe.

Castlevania Belmonts Curse

Konami nennt die technischen Details zum kommenden Metroidvania „Castlevania: Belmont’s Curse“. Während PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S flüssige 60 Bilder pro Sekunde liefern, macht die Nintendo Switch deutliche Abstriche.

Performance-Gap auf Nintendos Hardware

Konami hat die offizielle Webseite zu „Castlevania: Belmont’s Curse“ aktualisiert und damit Klartext bei der Technik gesprochen. Wer das am 15. Oktober 2026 erscheinende Action-Exploration-Spiel auf der Switch zockt, muss sich mit 30 Bildern pro Sekunde zufriedengeben.

Für ein schnelles 2D-Metroidvania ist das ein spürbarer Dämpfer. Auf den aktuellen Heimkonsolen und dem PC läuft der Titel mit den vollen 60 fps. Das macht beim Ausweichen und den timing-basierten Peitschenangriffen einen gewaltigen Unterschied.

Beim Speicherplatz zeigt sich die Switch-Fassung dagegen schlank. Die Standard Edition benötigt auf Nintendos Handheld rund 4 GB, während die Midnight Edition mit digitaler Kunst- und Soundgalerie auf 6 GB kommt. Auf den übrigen Plattformen belegt das Spiel bis zu 10 GB. Ebenfalls bestätigt sind eine englische sowie eine japanische Sprachausgabe nebst deutschen Bildschirmtexten.

Das Spiel soll sich gezielt an Metroidvania-Neulinge richten und setzt auf das klassische Erbe von Genre-Pionier Koji Igarashi. Umso ärgerlicher ist der Performance-Abstrich für Handheld-Fans. Eine native Version für den Switch-Nachfolger hat Konami bisher nicht angekündigt.

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Für PC- und Current-Gen-Besitzer bleibt das Spiel ein heißer Kandidat auf den Genre-Thron im Herbst. Wer jedoch ausschließlich auf der Switch unterwegs ist, muss die schwächere Framerate schlucken.

Gta Pre Order Release
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