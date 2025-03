CD Projekt gibt hoffnungsvolle Prognose für Singleplayer-Games in der Zukunft ab

CD Projekt bleibt ein Fels in der Brandung des modernen Gaming-Marktes – zumindest wenn es nach Co-CEO Michał Nowakowski geht. Während viele Publisher auf Multiplayer- und Live-Service-Modelle setzen, hält CD Projekt an seiner DNA fest: ambitionierte Singleplayer-Erfahrungen mit tiefgründigen Geschichten. In seinem jüngsten Finanzbericht unterstrich Nowakowski diese Vision und bekräftigte die anhaltende Popularität von Titeln wie The Witcher 4 und der nächsten Cyberpunk-Fortsetzung.

CD Projekt trotzt dem Multiplayer-Trend

Das Unternehmen verkündete für 2024 einen Gewinn von knapp 120 Millionen US-Dollar – ein solides Ergebnis, das CD Projekt in seiner Strategie bestärkt. Nowakowski betonte, dass die Spieler trotz der wachsenden Dominanz von Online-Erlebnissen weiterhin nach Einzelspieler-Spielen mit starken Franchises und fesselnden Erlebnissen verlangen. „Unsere Erfahrung mit The Witcher und Cyberpunk hilft uns, eine starke Marktposition zu sichern und eine positive Zukunft zu gestalten“, erklärte er. „Gleichzeitig halten uns Kooperationen mit weltweit führenden Technologieunternehmen auf dem neuesten Stand der Branche.“

Ein Blick auf die Strategie der Konkurrenz zeigt, dass nicht jeder Publisher diesen Optimismus teilt. EA-CEO Andrew Wilson sprach zuletzt darüber, dass Dragon Age: The Veilguard nicht die erhofften finanziellen Ziele erreichen werde, weil es nicht über eine Online-Shared-World verfüge. Laut Wilson entwickelt sich der Markt immer stärker in Richtung vernetzter Erlebnisse. Doch gerade diese Entwicklung stellt sich oft als zweischneidiges Schwert heraus. Viele Spieler beklagen die zunehmende Monetarisierung und die Abkehr von erzählstarken Singleplayer-Titeln. CD Projekt hingegen setzt genau auf diese Nische – und das mit Erfolg.

Cyberpunk 2077 als Erfolgsmodell

Cyberpunk 2077, einst für seinen holprigen Start kritisiert, feierte in den letzten Jahren eine beeindruckende Renaissance. Dank kontinuierlicher Updates, der Phantom Liberty-Erweiterung und technischer Verbesserungen sicherte sich das Spiel sogar einen prestigeträchtigen BAFTA-Award für seinen Post-Launch-Support. Nowakowski unterstrich, dass das Unternehmen diese Strategie auch in Zukunft fortsetzen werde. „Mit der kommenden macOS-Version erreichen wir neue Spieler und können die Night City-Community weiter ausbauen“, so der CEO.

CD Projekts Haltung ist ein starkes Signal an die Branche. Während einige Publisher Singleplayer-Spiele bereits als Relikt der Vergangenheit behandeln, zeigt der Erfolg von Titeln wie The Witcher und Cyberpunk, dass qualitativ hochwertige, narrative Erlebnisse noch immer ein gewaltiges Publikum anziehen können. Ob die Branche aus diesem Beispiel lernt oder weiterhin auf fragwürdige Monetarisierungsmodelle setzt, bleibt abzuwarten.