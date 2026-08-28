CD Projekt Red führt jeden Entwicklungs-Meilenstein von „The Witcher 4“ zeitgleich auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X aus, um ein technisches Fiasko wie beim Release von „Cyberpunk 2077“ zu verhindern.
Der polnische Entwickler zieht damit die Konsequenzen aus der fehlerhaften Strategie des Jahres 2020. Co-CEO Michał Nowakowski bestätigte in einem Interview mit Game Developer, dass der kommende Rollenspiel-Titel auf allen Zielplattformen in lauffähigem Zustand gehalten wird.
Das Ende der PC-Zentrierung im Milestone-Prozess
„Cyberpunk 2077“ entstand primär auf High-End-PCs. Die Annahme der Entwickler, man könne das Spiel kurz vor der Veröffentlichung ohne Qualitätsverluste auf Konsolen herunterbrechen, erwies sich als Fehlkalkulation. Bei „The Witcher 4“ greift ein veränderter Qualitätskontroll-Prozess.
Werden definierte technische Kriterien auf einer einzelnen Plattform verfehlt, stoppt die Arbeit am gesamten Projekt. Früher wurden unerledigte Aufgaben auf spätere Entwicklungsphasen verschoben. Das führte zu technischen Schulden, die vor dem Launch nicht mehr abgebaut werden konnten. Dieser Praxis erteilt das Studio eine Absage. Fehler werden sofort behoben, bevor der nächste Meilenstein freigegeben wird.
Engine-Wechsel und externe Unterstützung für ältere Projekte
Der Strategiewechsel fällt mit dem Abschied von der hauseigenen REDengine zusammen. Während „The Witcher 4“ auf der Unreal Engine 5 basiert, erfordert die Pflege älterer Titel externes Know-how. Für Erweiterungen und Anpassungen von „The Witcher 3“ arbeitet CD Projekt Red mit dem ungarischen Studio Geeksoft zusammen.
Die Entwickler von Geeksoft stammen aus der Modding-Community und besitzen spezialisiertes Wissen über die ursprüngliche Iteration der REDengine. Da sich das Framework für „Cyberpunk 2077“ stark verändert hat, setzt CD Projekt Red bei älteren Codebasen auf spezialisierte Partner.
CD Projekt Red ersetzt das Prinzip Hoffnung durch harte Kontrollmechanismen. Für Konsolenspieler bedeutet dieser Ansatz eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen technisch stabilen Veröffentlichungstag. Der Verzicht auf parallele Altlasten im Milestone-System erhöht den Druck auf das Team während der Entwicklung, schützt aber das Endprodukt vor dramatischen Performance-Einbrüchen auf den Zielsystemen.
Ich kenne keinen weiteren Entwickler innerhalb der Industrie, der in den vergangenen Jahren mit diesen Ambitionen bei Qualität & Fanservice (Nein, vor allem nicht Du, Pearl Abyss!) vorangegangen ist. Was wir in rund einem Monat von diesem Studio in Händen halten werden, wird nichts geringeres als die Optimierung eines absoluten Meistwerks des Genres sein & für Neueinsteiger sowie Wiederkehrer (wie mich, die die AddOns noch nicht gespielt & sich diese für den optimalen Zeitpunkt aufgehoben haben), eine kleine Offenbarung darstellen,
in welcher die Fortsetzung mit Ciri, worauf ich mich unmöglich noch mehr freuen könnte, in nichts nachstehen wird.
CD Projekt Red genießen anhand ihres Werdegangs als eines der ganz wenigen, übrig gebliebenen Studios innerhalb einer durch ideologische Fehlleitung & absolute Gewinnmaximierung dem Erdboden gleichgemachten Industrie mein blindes Vertrauen und ich werde zum Start von The Witcher IV die umfangreichste & teuerste digitale Edition kaufen, die es geben wird, um sie zu supporten & mich dankbar zu zeigen.
Ich zweifle nicht daran, dass das Studio das Ding auf dieser & der kommenden Gen in vollem technischen Glanz strahlen lassen wird.
In einigen hundert Jahren wird in irgendeinem Buch mit dem Titel „Erinnerungen an glücklichere & gesündere Zeiten“ neben der Definition von „Phoenix aus der Asche“ ein Bild des Hauptsitzes des Studios inkl. Logo abgebildet sein.