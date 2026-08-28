CD Projekt testet The Witcher 4 ab Tag eins auf PS5 und Xbox Series X

CD Projekt Red führt jeden Entwicklungs-Meilenstein von „The Witcher 4“ zeitgleich auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X aus, um ein technisches Fiasko wie beim Release von „Cyberpunk 2077“ zu verhindern.

Der polnische Entwickler zieht damit die Konsequenzen aus der fehlerhaften Strategie des Jahres 2020. Co-CEO Michał Nowakowski bestätigte in einem Interview mit Game Developer, dass der kommende Rollenspiel-Titel auf allen Zielplattformen in lauffähigem Zustand gehalten wird.

Das Ende der PC-Zentrierung im Milestone-Prozess

„Cyberpunk 2077“ entstand primär auf High-End-PCs. Die Annahme der Entwickler, man könne das Spiel kurz vor der Veröffentlichung ohne Qualitätsverluste auf Konsolen herunterbrechen, erwies sich als Fehlkalkulation. Bei „The Witcher 4“ greift ein veränderter Qualitätskontroll-Prozess.

Werden definierte technische Kriterien auf einer einzelnen Plattform verfehlt, stoppt die Arbeit am gesamten Projekt. Früher wurden unerledigte Aufgaben auf spätere Entwicklungsphasen verschoben. Das führte zu technischen Schulden, die vor dem Launch nicht mehr abgebaut werden konnten. Dieser Praxis erteilt das Studio eine Absage. Fehler werden sofort behoben, bevor der nächste Meilenstein freigegeben wird.

Engine-Wechsel und externe Unterstützung für ältere Projekte

Der Strategiewechsel fällt mit dem Abschied von der hauseigenen REDengine zusammen. Während „The Witcher 4“ auf der Unreal Engine 5 basiert, erfordert die Pflege älterer Titel externes Know-how. Für Erweiterungen und Anpassungen von „The Witcher 3“ arbeitet CD Projekt Red mit dem ungarischen Studio Geeksoft zusammen.

Die Entwickler von Geeksoft stammen aus der Modding-Community und besitzen spezialisiertes Wissen über die ursprüngliche Iteration der REDengine. Da sich das Framework für „Cyberpunk 2077“ stark verändert hat, setzt CD Projekt Red bei älteren Codebasen auf spezialisierte Partner.

CD Projekt Red ersetzt das Prinzip Hoffnung durch harte Kontrollmechanismen. Für Konsolenspieler bedeutet dieser Ansatz eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen technisch stabilen Veröffentlichungstag. Der Verzicht auf parallele Altlasten im Milestone-System erhöht den Druck auf das Team während der Entwicklung, schützt aber das Endprodukt vor dramatischen Performance-Einbrüchen auf den Zielsystemen.