CD Projekt RED: The Witcher 3 Remastered, Songs of the Past und das pausierte Remake

CD Projekt RED plant die Veröffentlichungen der nächsten drei Jahre durch. Während die Finanzzahlen des ersten Halbjahres 2026 hohe Gewinne belegen, verlagert das Studio das Entwicklungsrisiko bis zum Start des nächsten Hauptteils weitgehend nach außen.

Drei Jahre im Hexer-Universum mit externer Unterstützung

Die Geschäftszahlen sprechen eine deutliche Sprache. Im ersten Halbjahr 2026 erzielte die Gruppe 435 Millionen PLN Umsatz und einen Nettogewinn von 249 Millionen PLN. Die Nettorendite liegt bei 57,2 Prozent. Grundlage sind anhaltende Verkäufe von „The Witcher 3: Wild Hunt“ mit bisher über 65 Millionen Einheiten sowie Einnahmen aus Marken-Lizenzen.

Am 29. September 2026 folgt „The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered“ für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und als nativer Titel für Nintendo Switch 2. Die Neuauflage enthält die beiden Erweiterungen „Hearts of Stone“ und „Blood and Wine“. Wer das Original besitzt, erhält die Version als kostenloses Upgrade. Eine Partnerschaft mit Blizzard Entertainment bringt den Titel zudem auf Battle.net.

Für 2027 steht die dritte Erweiterung „Songs of the Past“ an. Das Projekt entsteht nicht bei CD Projekt RED selbst, sondern beim Partnerstudio Fool’s Theory. „The Witcher 4“ bildet 2028 den Abschluss dieser Dreierkette.

Technische Abhängigkeiten stoppen das The Witcher 1-Remake

Die Zusammenarbeit mit Fool’s Theory hat direkte Auswirkungen auf ein anderes angekündigtes Projekt. Die Arbeiten am Remake von The Witcher 1 wurden vorübergehend pausiert. Das bestätigte Joint-CEO Michał Nowakowski.

Der Grund liegt in technischen Verflechtungen mit „The Witcher 4“. Beide Titel setzen auf die Unreal Engine 5. Weil Ressourcen und technische Grundlagen für den vierten Hauptteil priorisiert werden, muss die Neuentwicklung des Erstlings warten. Fool’s Theory übernimmt stattdessen die Fertigstellung von „Songs of the Past“.

Das Lizenzgeschäft um „Cyberpunk 2077“ sichert unterdessen die Einnahmen ohne eigene Spiele-Releases. Das Spiel steht bei über 40 Millionen verkauften Einheiten, das Add-on „Phantom Liberty“ bei 15 Millionen. Neben Auftritten in Wuthering Waves oder Apex Legends startet am 20. Oktober die zweite Staffel von „Cyberpunk: Edgerunners“ auf Netflix.

Das kostenlose Remaster am 29. September liefert Besitzern des Originals ohne Aufpreis verbesserte Grafik und überarbeitete Kampfmechaniken. Die Pause beim The Witcher 1 Remake zeigt jedoch, wie stark die Unreal-Engine-5-Umstellung Ressourcen bindet.