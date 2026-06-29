CD Projekt streicht die Holding-Struktur und heißt künftig komplett CD Projekt Red

Die börsennotierte CD Projekt S.A. benennt sich offiziell in CD Projekt Red um und fusioniert damit die Identität der Dachgesellschaft mit der ihres bekannten Entwicklungsstudios.

Das ist das Ergebnis einer Abstimmung auf der jüngsten Hauptversammlung, wie das polnische Wirtschaftsportal Bankier.pl berichtet. Der Schritt beendet eine 24 Jahre alte Trennung zwischen Vertriebs- und Entwicklungsebene.

Fokus auf globale Markenidentität und Recruiting

Die bisherige Struktur spiegelte die Historie des Unternehmens wider, passt aber seit Jahren nicht mehr zur Realität. Gegründet 1994 als reiner Importeur und Übersetzer ausländischer Spiele für den polnischen Markt, gründete die Firma erst 2002 das Entwicklungsstudio CD Projekt Red. Mittlerweile generiert das Studio mit Marken wie „The Witcher“ und „Cyberpunk 2077“ das Kerngeschäft. Der Vertrieb von Drittanbietern ist nebensächlich.

Der Vorstand begründet die Namensänderung mit strategischer Pragmatik auf dem Weltmarkt. „In der Meinung des Vorstands wird der neue Unternehmensname Konsistenz in der Kommunikation der Marke CD Projekt Red gewährleisten“, heißt es in der offiziellen Erklärung. Das soll vor allem die Identifikation der Produkte erleichtern und Rekrutierungsprozesse vereinfachen. Namenschaos beim HR-Marketing blockiert Einstellungen. Das fällt nun weg.

Konsolidierung von fünf Studios unter einer Flagge

Die neue Struktur vereinheitlicht die Kommunikation für weltweit fünf Standorte, die auf zwei kontinentale Haupteinheiten aufgeteilt sind. CD Projekt Red Europe umfasst das Hauptstudio in Warschau sowie die Teams in Breslau und Krakau. CD Projekt Red North America bündelt die Standorte in Vancouver und Boston.

Die Teams arbeiten aktuell an getrennten Großprojekten, die für die Zukunft des Publishers entscheidend sind. Das Studio in Boston verantwortet die Entwicklung des Cyberpunk 2077-Nachfolgers. Die Zentrale in Warschau leitet die Arbeiten an „The Witcher 4“. Durch die Namensänderung treten all diese Studios unter derselben Marke auf, was Reibungsverluste im globalen Marketing minimiert.

Für Spieler und Käufer ändert sich operativ nichts. Die Namensänderung ist ein reiner Verwaltungsakt, der eine längst überfällige Markenbereinigung vollzieht. CD Projekt zieht die Konsequenz daraus, dass die Vertriebsholding im globalen Bewusstsein ohnehin nie existierte. Relevanz hat der Schritt primär für Investoren und das HR-Management im harten Wettbewerb um Entwickler-Talente.