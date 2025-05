CD Projekt: Wir wollten mehr – aber es klappt nicht immer

CD Projekt Red ist ein Studio, das Träume verkauft – und zwar in Form von riesigen, offenen Rollenspielwelten, die uns stundenlang fesseln. Doch auch Träumer müssen manchmal Realisten sein. In einem Podcast anlässlich des zehnjährigen Jubiläums von The Witcher 3 offenbarten Mitgründer Marcin Iwiński und CEO Adam Badowski, dass es verlockend viele Ideen gibt, aber nur wenige, die es in die Produktion schaffen. Der Grund? Fokus.

„Wir können nicht alles machen, was wir gerne machen würden“, sagt Iwiński. Dieser Satz klingt beinahe resigniert, aber er ist Ausdruck einer Erkenntnis: Größe entsteht nicht durch Breite, sondern durch Tiefe. CD Projekt Red will keine Eintagsfliegen in zehn Genres erschaffen – sondern Meisterwerke in einem.

Badowski ergänzt: „Wir haben gelernt, worin wir wirklich gut sind – große, erzählerische Open-World-RPGs.“ Das Studio bleibt damit seiner Kernkompetenz treu. Statt experimenteller Seitensprünge oder dem hektischen Hinterherrennen aktueller Trends heißt es bei CDPR: Konzentration auf das, was funktioniert.

Cyberpunk 2, The Witcher 4 – und vielleicht ein bisschen mehr

Natürlich ist da trotzdem die Neugier. Die Entwickler spielen selbst gern andere Genres, sie lassen sich inspirieren, sie träumen von mehr. Doch genau das macht den Unterschied: CD Projekt Red träumt – aber mit Struktur. Mit dem Wechsel zu einem Multiprojekt-Modell wurde eine Balance gefunden zwischen kreativem Spielraum und strategischem Fokus. Verschiedene Teams arbeiten parallel, doch die Stoßrichtung bleibt klar: AAA-Rollenspiele mit erzählerischem Tiefgang.

Und so richten sich alle Augen auf die kommenden Titel: The Witcher 4, Cyberpunk 2 und das geheimnisvolle Project Sirius. Die Erwartungen sind gewaltig – aber das Studio hat gelernt, mit diesem Druck umzugehen. Es verzettelt sich nicht, sondern kanalisiert seine Kräfte.

Marcin Iwiński bringt es auf den Punkt: „Wenn wir uns zu sehr verzetteln, erreichen wir gar nichts.“ Und das ist wohl die ehrlichste Einsicht eines Studios, das weiß, dass es nur dann liefern kann, wenn es sich auf das konzentriert, was es am besten kann.

Und vielleicht ist genau das die wahre Stärke von CD Projekt Red: Nicht die Größe der Welt, sondern die Tiefe ihrer Entscheidungen. Abgesehen davon hat CD Projekt derzeit alle Hände voll zu tun. Während die Produktion von The Witcher 4 in voller Fahrt ist, hat Cyberpunk 2 inzwischen die Pre-Production-Phase erreicht. Vielmehr dürfte momentan tatsächlich nicht gehen, auch wenn man es wollte.