CD Projekts Live-Action-Cyberpunk-Projekt: Fortschritte, aber noch ein weiter Weg

Die polnische Entwicklerschmiede CD Projekt, bekannt für The Witcher 3 und Cyberpunk 2077, hat ein weiteres ambitioniertes Projekt in der Pipeline: ein Live-Action-Projekt im Cyberpunk-Universum. Doch wie CEO Michał Nowakowski jüngst erklärte, befindet sich dieses Vorhaben „noch in der Konzeptphase“.

