Chains of Freedom: Taktik, Überleben und Verrat – Release im April bestätigt

Das postapokalyptische Strategie-Abenteuer „Chains of Freedom“ hat ein offizielles Veröffentlichungsdatum: Am 15. April erscheint das rundenbasierte Taktikspiel von Nordcurrent Labs für PC, Xbox Series X|S sowie PlayStation 4 und 5. Die Ankündigung erfolgte auf der Future Games Show, begleitet von einem brandneuen Trailer, der bereits einen intensiven Einblick in die düstere Spielwelt gewährt.

Eine Welt am Abgrund – und mittendrin dein Team

In „Chains of Freedom“ finden sich Spieler*innen in einer dystopischen Zukunft wieder, in der übernatürliche Bedrohungen und eine feindselige Umwelt den Alltag bestimmen. Als Kommandeur einer militärischen Eliteeinheit liegt es an dir, dein Team mit Bedacht zu führen, es mit tödlichen Waffen auszustatten und taktische Entscheidungen zu treffen, die über Leben und Tod entscheiden können. Doch es geht um mehr als nur Kämpfe – im Hintergrund entfaltet sich eine tiefgehende Story voller Intrigen, Verrat und unerwarteter Wendungen.

Das Herzstück des Spiels ist das taktische, rundenbasierte Kampfsystem, das präzise Planung und strategisches Geschick erfordert. Jeder Zug muss wohlüberlegt sein, denn ein falscher Schritt kann das Ende bedeuten. Die Umgebung bietet zahlreiche taktische Möglichkeiten: Deckung nutzen, Gegner flankieren oder mit explosiven Überraschungen das Blatt wenden. Auch die Zusammensetzung des Teams spielt eine entscheidende Rolle – unterschiedliche Fähigkeiten und Waffensysteme ermöglichen vielfältige Spielstile.

Strategie bis ins kleinste Detail

Apropos Waffen: „Chains of Freedom“ setzt auf ein Arsenal, das keine Wünsche offenlässt. Ob brutale Nahkampfwaffen wie Äxte und Fleischhaken oder vernichtende Feuerkraft in Form von Flammenwerfern und Mörsern – die richtige Ausstattung ist essenziell, um gegen die gnadenlose Bedrohung zu bestehen.

Mit seinem intensiven Gameplay, der atmosphärischen Inszenierung und der spannenden Story verspricht „Chains of Freedom“ ein Must-Play für Taktikfans zu werden. Markiere dir den 15. April im Kalender – dann fällt der Startschuss für ein Abenteuer, das alles andere als ein Spaziergang wird.