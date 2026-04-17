Chaos-Kontrolle statt Kaffeefahrt: Bus Bound bringt Action in den Nahverkehr

Vergesst alles, was ihr über trockene Simulationen wisst! Saber Interactive und die österreichischen Experten von stillalive studios haben den 30. April als Release-Termin für „Bus Bound“ bestätigt.

Der neue Trailer macht klar: Hier geht es nicht um gemütliches Kaffeetrinken, sondern um den Kampf gegen den totalen Verkehrskollaps. Auf PC, PS5 und Xbox Series X|S müsst ihr das Chaos bändigen, um die verzweifelten Pendler pünktlich ans Ziel zu bringen.

Das Highlight ist der Online-Koop für bis zu vier Spieler – zusammen mit eurer Crew wählt ihr aus über einem Dutzend Fahrzeugen den richtigen Bus für dynamische Wetterkapriolen aus. Vorbesteller der Standard-Edition für knapp 30 Euro erhalten direkt Bonus-Skins. Wer zur Deluxe Edition greift, sichert sich zudem den Bus Pass für drei kommende Erweiterungen. Schafft ihr es, die Straßen pünktlich zurückzuerobern?“