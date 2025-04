Chef, Fahrer, Manager – In F1 25 regierst du die Königsklasse mit My Team 2.0

EA Sports schaltet den Boxenfunk auf Maximum und hebt mit F1 25 die Management-Fantasie auf ein ganz neues Level. In einem ausführlichen und erstem Deep Dive wurde heute My Team 2.0 vorgestellt – und das klingt nach der bislang ambitioniertesten Version des beliebten Karrieremodus.

Vergesst die halbgaren Rollen aus den Vorgängern, in denen man zwischen Fahrer und Teambesitzer pendelte wie ein unentschlossener Praktikant. Diesmal seid ihr der Boss – und zwar in jeder Hinsicht. My Team 2.0 setzt alles auf das Gesamtkonzept Teamführung: Fahrer rekrutieren, Verträge verhandeln, Finanzen jonglieren, Personal einstellen – und dann natürlich entscheiden, mit wem ihr selbst ins Cockpit steigt. Willkommen in der Chefetage.

Facility Management mit echten Konsequenzen

Drei große Bereiche bestimmen das Herz eures Rennstalls: Technik, Personal und Unternehmen. In der Technik-Abteilung werden erstmals Forschung und Entwicklung getrennt – ein cleverer Schritt, der mehr strategische Freiheit bringt. Aber Vorsicht: Entscheidungen zugunsten eines Fahrers können das Ego des anderen beschädigen. Wer hier den falschen Ton trifft, riskiert Vertragsstress.

Noch heikler: Das neue dynamische Fahrervertragssystem. Wer die besten Piloten will, muss klug verhandeln – oder riskiert, dass Interna an die Presse durchsickern und der Deal platzt. Dazu kommt die Kunst, eure Belegschaft effizient auszubalancieren. Wer zu viel einstellt, bremst sich finanziell aus. Wer spart, verliert an Geschwindigkeit.

Unternehmergeist mit Stil

Ein frischer Decal-Editor erlaubt es euch, euer Team nicht nur strategisch, sondern auch optisch ganz nach vorne zu bringen. Euer Look, euer Ruf, euer Vermächtnis. Gleichzeitig müssen Sponsoren überzeugt, gehalten und ausgebaut werden – euer Image zählt.

Das neue Team-Hauptquartier wächst mit eurem Erfolg. Upgrades schalten neue Features und Trainingsoptionen frei – und mit ihnen auch spezialisierte Fähigkeiten für euch als Boss. Dazu kehren die beliebten Auszeichnungen zurück, diesmal als Mittel, um Fanbewertung, Sponsoring und Fahrer-Zugänge massiv zu pushen.

Als Bonus dürfen Spieler nun auch ein elftes Team gründen – entweder Konnersport aus „Braking Point“ oder das Apple-exklusive APXGP. Das bringt nicht nur frischen Wind auf die Strecke, sondern auch neue Rivalitäten in die Karriere.

F1 25 erscheint am 30. Mai 2025 für alle gängigen Plattformen. Der zweite Deep Dive mit weiteren Infos folgt am 17. April. Bis dahin gilt: Gürtel festziehen, Chef. Du hast ein Team zu führen.