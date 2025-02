Chip ’n Clawz vs. The Brainioids: Action-RTS mit Comic-Flair von den XCOM-Machern

Arc Games und Snapshot Games haben mit Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids ein neues Action-Strategiespiel enthüllt, das die Grenzen zwischen Third-Person-Shooter und Echtzeitstrategie (RTS) verwischt. In einer farbenfrohen, comicartigen Welt voller einzigartiger Charaktere gehen Spieler auf ein heldenhaftes Abenteuer, das nicht nur Action, sondern auch strategische Tiefe verspricht. Der kürzlich erschienene Trailer lässt erahnen, dass das Spiel sowohl für Hardcore-Strategen als auch für Actionliebhaber etwas zu bieten hat.

XCOM-DNA enthalten

Das Spiel wurde von Julian Gollop, dem Schöpfer der legendären X-COM-Reihe, und seinem Team ins Leben gerufen. Gollop betont, dass sie mit Chip ‘n Clawz ein leicht zugängliches RTS-Erlebnis bieten möchten, das gleichzeitig Action und strategische Planung vereint. Spieler schlüpfen entweder in die Rolle von Chip oder Clawz oder spielen im Koop-Modus beide Helden. Ihr Ziel: die Invasion der Brainioids, einer mächtigen Alien-Armee, abwehren.

Die Fusion von Action und Strategie ist der Schlüssel zum Erfolg des Spiels. Spieler müssen Basen bauen, Ressourcen sammeln und ihre Helden-Fertigkeiten verbessern, während sie gleichzeitig gegen immer mächtigere Feinde kämpfen. Besonders herausfordernd sind die Bosskämpfe gegen die stärksten Brainioids, die sowohl die taktischen Fähigkeiten als auch das schnelle Handeln der Spieler auf die Probe stellen.

Multiplayer & Crossplay

Neben der Singleplayer-Kampagne bietet Chip ‘n Clawz auch zahlreiche Multiplayer-Modi, darunter PvP-Kämpfe und einen Couch-Koop-Modus für zwei Spieler. Das Spiel unterstützt Crossplay, sodass Spieler auf verschiedenen Plattformen gemeinsam kämpfen können. Dies erweitert die Möglichkeiten und sorgt für noch mehr Spaß im Team.

Mit seinem lebendigen Comic-Stil und der humorvollen Story hebt sich Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids von anderen RTS-Spielen ab. Die kunterbunte Welt ist nicht nur ein visueller Genuss, sondern bietet auch viele Geheimnisse, Sammelgegenstände und Baupläne, die während des Abenteuers entdeckt werden können. Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids gilt damit als vielversprechendes Action-RTS, das dank seiner Mischung aus strategischer Tiefe und actiongeladener Kämpfe viele Spieler ansprechen wird.