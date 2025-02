Chornobyl Liquidators: Story erzählt die Ereignisse nach der Katastrophe

Chornobyl Liquidators kombiniert verschiedene Spielgenres: Historische Simulation, narratives Abenteuer und Survival-Mechaniken. Besonders hervorzuheben ist die Stressmechanik: Die mentale Belastung des Protagonisten beeinflusst seine Leistungsfähigkeit und kann in extremen Fällen zum Herzinfarkt führen. Spieler können ihren Stresslevel mit Konsumgütern wie Schokolade oder Zigaretten senken, was eine zusätzliche strategische Ebene ins Gameplay bringt.

Die Entwickler von Frozen Way und ConsoleWay haben offiziell das Veröffentlichungsdatum von Chornobyl Liquidators für Konsolen bekannt gegeben. Der Titel erscheint am 11. März 2025 für PS5 und Xbox Series X|S.

