Chorus: Rise as One – Release im Dezember bestätigt

Deep Silver und Entwickler Fishlabs melden sich mit Chorus: Rise as One zurück, die heute überraschend ein Release-Datum im Gepäck haben. Schon im Dezember kann man Jagd auf den Kult machen.

Chorus: Rise as One befindet ihr euch auf einer Reise der Erlösung. In der Rolle von Nara, eine Pilotin, die sich ihrer heimgesuchten Vergangenheit stellt, und Forsaken, ihr empfindungsfähiges Schiff, durchstreift ihr die Galaxis und geht über die Grenzen der Realität hinaus. Ihr müsst um jeden Preis dafür kämpfen, Widerstandskräfte gegen den Zirkel und ihren Anführer, den Großen Propheten, zu vereinen.

Dazu betretet ihr ein dunkles neues Universum voller Geheimnisse und Konflikte, erkundet epische Orte wie weitläufige Raumstationen und seltsame Existenzebenen jenseits unserer eigenen. Zudem müsst ihr aufregende Zero-G-Luftkämpfe bestreiten, erlebt kosmische Ausblicken, sowie das Spektakel der Weltraumforschung mit frenetischer, rasanter Action.

Um sich dieser Reise zu stellen, könnt ihr auf mächtige und einzigartige Waffen und Kampf-Upgrades zurückgreifen. Oder ihr meistert die einzigartige Drift-Mechanik und die tödlichen, bewusstseinsverändernden Fähigkeiten eures Schiffes, einschließlich außersinnlicher Wahrnehmung, Teleportation und Telekinese, um riesige Horden von Feinden zu besiegen und gigantische Schlachtschiffe zu besiegen. Wer es schafft all diese Kräfte zu bündeln, wird die ultimative lebende Waffe werden.

Weitere Key-Features

Ein unvergleichliches Einzelspieler-Erlebnis

Spiele als dualer Protagonist: Nara und ihr empfindsamer KI-Begleiter und Starfigter Forsaken, auf einer Reise der Wiedergutmachung

Erlebe actiongeladenes Gameplay, das den Geist eines klassischen Weltraum-Shooters entwickelt

Kämpfe und vereine zugleich die Rebellen im Kampf gegen den Circle und ihren geheimnisvollen Anführer, den dunklen Propheten

Kämpfe gegen Horden an gegnerischen Starfightern, riesige Kampfschiffe und unbekannten Dingen aus der Leere des Raums.

Benutze mächtige, zerstörerische Waffen und faszinierende Fähigkeiten in der Schwerelosigkeit

Erkunde ein dunkles neues Sci-Fi-Universum, vollgepackt mit Geheimnissen und spannenden Konflikten

Genieße atemberaubende NextGen-Grafik in 4k – in allen Details

Entwickelt um die gen-9-Hardware voll auszuschöpfen: Ray-Traced-Reflektionen 4k-Auflösung mit 60fps Brillante Zerstörungseffekte Hochqualitative Volumetrics Unglaubliche Umwelt-Effekte



Chorus: Rise as One erscheint am 03. Dezember 2021.