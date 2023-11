Christmas Massacre – Xbox & Nintendo untersagen Release, Sony gibt grünes Licht

„Wahrscheinlich der größte Spaß, den ich je in einem Horrorspiel hatte, aber vielleicht liegt es daran, dass man dieses Mal der Killer ist, der ein lustiges Kostüm trägt. Die Handlung wird einem auf sehr schlichte Weise präsentiert, Larry ist ein misshandelter Junge in einem katholischen Internat, eines Tages treibt ihn die Schulleiterin zu weit, indem sie ihm den Zutritt zur Weihnachtsfeier verweigert. Eine Stimme in seinem Kopf sagt ihm natürlich, er soll sie alle töten, damit beginnt das Anakin-Erlebnis.“

Only Playstation will allow it

In Christmas Massacre gibt es scheinbar nur ein Ziel: Töten. Das hat Larry als Auftrag von seinem Weihnachtsbaum erhalten. Aber auf wessen Seite steht der Baum wirklich? Und kann er dem vertrauen, was er hört?

What do you think?