ChromaGun 2: Dye Hard – Farbexplosion mit Köpfchen startet im Februar 2026

Pixel Maniacs und PM Studios haben den offiziellen Release-Termin für ChromaGun 2: Dye Hard enthüllt. Der farbenfrohe Puzzle-Shooter erscheint am 12. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC – digital und im Handel. Damit kehrt einer der cleversten Farb-Shooter der letzten Jahre zurück – größer, smarter und mit mehr Tiefgang als je zuvor.

Das Grundprinzip bleibt. Wände, Drohnen und Hindernisse werden mit der sogenannten ChromaGun eingefärbt, um durch magnetische Anziehung Kräfte und Wege zu manipulieren. Was simpel klingt, wird spätestens dann komplex, wenn drei Primärfarben, physikalische Rätsel und aggressive Droiden gleichzeitig ins Spiel kommen.

Mehr als nur ein bunter Nachfolger

Laut Pixel-Maniacs-Gründer Benjamin Lochmann setzt ChromaGun 2: Dye Hard genau da an, wo das Original Fans am meisten forderte – bei Logik, Timing und kreativer Problemlösung. Neben dem bekannten „Magnetoid Chromatism“ führt das Spiel erweiterte Farbphysik, neue Umgebungsgefahren und eine tiefere Story ein, die endlich erklärt, woher die rätselhafte Farbtechnologie stammt.

Auch technisch legt das Sequel sichtbar zu, inkl. dynamischer Beleuchtung, Reflexionen und ein deutlich komplexeres Leveldesign, das für ein modernes Puzzle-Gefühl sorgt, ohne die zugängliche Kernidee zu verlieren. Das Team hat auch ein barrierefreies Farbmodus-System integriert, das Symbole über Farbfelder legt, ein Feature, das beim GG Bavaria Award 2025 als Technische Innovation des Jahres ausgezeichnet wurde.

Farben, Verstand und Multiversen

Neu ist außerdem das Konzept der „Multiverse Puzzles“. Spieler reisen durch verschiedene Dimensionen mit jeweils eigenen physikalischen Gesetzen. Ein Raum kann plötzlich ohne Gravitation funktionieren, ein anderer verschiebt Wände dynamisch nach jeder Farbmischung. Diese Abwechslung dürfte auch erfahrene Rätselfans fordern, und Speedrunner herausfordern, völlig neue Strategien zu entwickeln.

PM-Studios-Chef Michael Yum spricht von einem „mutigen, kreativen Projekt, das Hirn und Humor vereint“. Wer das erste ChromaGun kennt, weiß, dass zwischen tödlichen Farbexperimenten und selbstironischen Kommentaren der KI oft mehr Gesellschaftskritik steckt, als es auf den ersten Blick scheint.

Mit ChromaGun 2: Dye Hard beweist Pixel Maniacs, dass Puzzle-Shooter mehr sein können als knallbunte Physik-Spielereien. Der Mix aus präzisem Gameplay, charmantem Humor und cleverem Story-Hintergrund könnte das Spiel 2026 zu einem echten Geheimtipp machen, besonders für alle, die Portal vermissen, aber nach etwas Eigenständigem suchen.

Bleibt nur eine Frage: Wie weit würdest du gehen, um die perfekte Farbmischung zu finden?