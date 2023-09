Pinball M: Chucky & Dead by Daylight bekommen eigenes Pinball -Game

Die ZEN Studios melden sich mit einem neuen Pinball-Game zurück, das diesmal auf verschiedene Horror-Franchises abzielt. Den Anfang in Pinball M machen Chucky und Dead by Daylight, die bald verfügbar sind.

Pinball M startet zunächst mit fünf gruseligen Tischen, die von echten Horror-IPs inspiriert sind, darunter Chucky’s Killer Pinball in Zusammenarbeit mit Universal Games und Digital Platforms, Dead by Daylight Pinball in Zusammenarbeit mit Behavior Interactive, und Zens eigener Wrath of the Elder Gods Director’s Cut.

Zen entwickelt außerdem zwei weitere Tische, die später enthüllt werden. Jeder Pinball M-Tisch ist vollgepackt mit Gameplay-Mechaniken, die einen in Atem halten sollen, in dem man auf Assets zurückgreift, die von ihrem Ausgangsmaterial inspiriert sind.

Der Horror hört damit allerdings nicht auf. Pinball M führt eine neue, nervenaufreibende Play Corner-Funktion im Tischmenü ein, die Spieler in eine 3D-Umgebung eintauchen lässt, deren Thema zum Horror-inspirierten Design jedes Tisches passt. Diese umfasst lustige Anpassungsoptionen, die jede Play Corner einzigartig machen.

Spieler können so ihre eigene persönliche Gruselecke mit unheimlichen Dekorationselementen gestalten, die sie durch das Gameplay verdienen. Mit Play Corners wird man so noch tiefer in die furchteinflößende Welt jedes einzelnen Flippertisches hineingezogen, um anschließend wieder zu entkommen.

„Wir freuen uns, unseren Spielern diese neue Flipper-Plattform mit einer tollen Auswahl an neuen lizenzierten Tischen anbieten zu können“, sagte Mel Kirk, COO von Zen Studios. „Im Laufe der Jahre gab es viele ausgereifte Themen, die wir auf unseren Flippertischen erkunden wollten. Pinball M ermöglicht es Zen, das M-bewertete Quellmaterial vollständig zu nutzen und authentische Flipper-Erlebnisse zu schaffen, die auf unseren Lieblings-Horror- und respektlosen Themen basieren.“

Pinball M erscheint in Kürze für PS5, Xbox Series X|S, Switch und PC. Weitere Tische folgen im Laufe des kommenden Jahres.