Cinder City – Seoul und Pangyo als tödliche Sandbox im neuen MMO-FPS

Wer schon einmal von einer Spielwelt geträumt hat, die so detailliert ist, dass man sich tatsächlich in ihr verlieren könnte, bekommt mit Cinder City von NCsoft genau das geboten. Das kommende taktische MMO-FPS erlaubt es Spielern nicht nur, sich durch blutige Schießereien gegen Zombies und feindliche Überlebende zu schlagen, sondern auch, Städte wie Seoul oder das Pangyo-Viertel zu erkunden, inklusive NCsofts Büro, bevölkert von „Zombie-Arbeitern mit Namensschildern“.

Seoul: Eine Stadt voller Möglichkeiten und Chaos

Der Ersteindruck, als der Spieler aus einem Flugzeug springt und am Rande von Seoul landete, war schlicht: kompliziert. Die Skyline, geprägt von verfallenen Wolkenkratzern und eingestürzter Infrastruktur, wirkt überwältigend. Trotz der Apokalypse erlaubt die Kartenarchitektur ein flüssiges Vorankommen, gerade dank der Singleplayerkampagne, die gleichzeitig als Tutorial fungiert. Laut James Bae, CEO von BigFire Games und Chief Development Advisor bei NCsoft, werden die beiden großen Karten, Seoul und Pangyo, etwa fünf bis sieben Quadratkilometer groß sein, genug Platz für taktische Gefechte, Erkundung und den ein oder anderen Zombieüberfall.

Die Straßen und Sehenswürdigkeiten sind realistisch nachgebildet. Wer schon einmal in Seoul war, wird sich sofort zurechtfinden, während Spieler, die die Stadt nur virtuell erleben, von der Detailtreue beeindruckt sein dürften. Doch Vorsicht: Selbst die Zombie-Arbeiter im Büro sind „nicht freundlich“. Ein virtueller Büro-Tag wird also schnell zum Überlebenskampf.

Pangyo: Strukturierte Kämpfe abseits des Chaos

Im Gegensatz zu Seoul ist Pangyo klar in Sektoren unterteilt, was die taktische Planung erleichtert. Es wirkt bodenständiger, mit weniger vertikalem Chaos, und bietet Spielern eine kompakte Arena für schnelle Gefechte. NCsoft verspricht zudem Möglichkeiten, zwischen den Städten per Helikopter zu springen, ein Feature, das schnelle Fluchten, aber auch gezielte Angriffe erlaubt.

Cinder City verbindet zwei Welten: präzises Leveldesign für taktische Kämpfe und detailreiche Stadtkarten für Erkundung. Spieler können sich auf offene Kämpfe in Straßen und Plätzen einstellen, ebenso wie auf enge Nahkämpfe in Gebäuden, wo jede Entscheidung über Leben und Tod entscheidet. Für Fans von taktischen MMO-Shootern könnte dies ein gelungener Mix aus Herausforderung und Entdeckung sein.

Mit dem Launch 2026 auf Konsolen und PC wird sich zeigen, ob Cinder City nicht nur als Shooter, sondern auch als immersive Stadtsimulation überzeugt. Wer wagt, sich durch Seoul zu schlagen und Pangyo zu erkunden, dürfte ein abwechslungsreiches Spielerlebnis erwarten – vorausgesetzt, man hat einen Sinn für strategisches Vorgehen und einen stabilen Triggerfinger.