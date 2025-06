Ciri als „woke“ Hauptfigur in The Witcher 4 – Entwickler verteidigt getroffene Entscheidung

The Witcher 4 nimmt Gestalt an – aber nicht jeder ist mit der Richtung zufrieden. Der neue Protagonist? Ciri. Das ist inzwischen klar, auch wenn einige Fans lieber weiter an Geralt festhalten würden. Doch CD Projekt Red hat dazu eine eindeutige Haltung – und die ist nicht erst seit gestern in Stein gemeißelt.

„Wartet, bis ihr es selbst spielt“

In einem Interview mit GamesRadar äußerte sich Jan Hermanowicz, Engineering Production Manager bei CDPR, zur Diskussion um Ciris Rolle. Der Entwickler ruft dazu auf, sich nicht vorschnell ein Urteil zu bilden: „Sobald das Spiel erscheint, werdet ihr euch selbst ein Bild von ihrem Charakter und ihrer Geschichte machen und sie voll und ganz annehmen können.“

Man verstehe die Emotionalität der Fans – immerhin ist Geralt seit drei Spielen die Identifikationsfigur der Reihe. Aber, so Hermanowicz weiter: „Man kann Geralt nicht einfach in jedem Spiel haben.“ Die Geschichte müsse sich weiterentwickeln, und in den Büchern zeichne sich bereits deutlich ab, dass der Fokus langfristig auf Ciri liege – auch wenn diese Perspektive zunächst aus Geralts Sicht erzählt wurde.

Mit der jüngst gezeigten Tech-Demo und ersten Eindrücken aus der Unreal Engine 5-Version von The Witcher 4 will man laut CDPR vor allem das emotionale Spektrum Ciris aufzeigen. Noch sei das Bild unvollständig, weitere Facetten sollen folgen. Fakt ist: Das Studio hat sich längst entschieden – und es ist unwahrscheinlich, dass daran noch gerüttelt wird.

Ciri ist keine „woke Entscheidung“, sondern Lore-konsequent

Kritik an Ciris Position als Protagonistin kam unter anderem aus der typischen Ecke im Netz: zu modern, zu angepasst, zu politisch – kurz: „woke“. Für Doug Cockle, dem englischen Sprecher von Geralt, ist das Unsinn. Er verweist darauf, dass die Romanvorlage genau diesen Schritt vorbereitet hat. Wer das als Bruch mit der Serie empfindet, solle „die verdammten Bücher lesen“ – eine Meinung, die Hermanowicz voll unterstützt.

Im Kern geht es also nicht um eine plötzliche Richtungsänderung, sondern um eine organische Fortsetzung einer Geschichte, die längst über Geralt hinausgeht. Dass die Fans dennoch skeptisch sind, ist nachvollziehbar – schließlich ist der Hexer über Jahre hinweg zum Gesicht der Reihe geworden. Aber wer sich dem Nachfolger wirklich offen nähern will, sollte bereit sein, Ciri auf eigene Weise kennenzulernen – und sich erst dann ein Urteil zu bilden.

The Witcher 4 wird kommen, aber nicht morgen. Bis dahin bleibt Raum für Diskussion – hoffentlich eine, die auf Argumenten statt auf Vorurteilen basiert. Die Entscheidung für Ciri ist gefallen, doch wie gut das am Ende funktioniert, zeigt erst das Spiel selbst.

Was haltet ihr von Ciri als Hauptfigur? Ist es der richtige Schritt oder verliert die Reihe dadurch ihren Kern? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.