Cities: Skylines 2 für PS5: Baustelle ohne Ende – Entwickler kämpfen mit strukturellen Problemen

Es ist schwer, sich nicht zu fragen, wie ein Spiel mit so vielen technischen Hürden überhaupt in die Nähe eines Release-Termins gelangen konnte. Während City-Bauer und -Planer gespannt auf das Spiel warten, sind sie vielleicht ein wenig enttäuscht, dass es bis zum Sommer 2025 oder sogar länger dauern könnte, bis sie die Straßen ihrer virtuellen Städte ohne technische Störungen befahren können. Es bleibt zu hoffen, dass Colossal Order in den kommenden Monaten eine Lösung findet, die nicht nur die Stadtplanung, sondern auch die Leistung des Spiels auf der PS5 wieder auf die richtigen Gleise bringt.

