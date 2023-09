Cities: Skylines II deutlich nach hinten verschoben

Cities: Sylines II rückt diesmal die Entscheidungskompetenz in den Mittelpunkt, was es einem noch besser ermöglicht, die Städte seiner Träume zu bauen. Hier wird sich die Stadt weiterentwickeln und auf die Entscheidungen des Spielers reagieren. Eine dynamische und sich ständig verändernde Welt, die sowohl herausfordernd als auch lohnend ist.

What do you think?