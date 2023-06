Mit Citys Skyline II gibt es endlich einen Nachfolger der 2015 erschienenen Städtebausimulation, mehr als 8 Jahre nach Erscheinen und über 12 Millionen verkauften Kopien wird es in wenigen Monaten also endlich eine Fortsetzung geben. Erscheinen soll Teil 2 des Aufbauspiels City Skylines am 24. Oktober 2023.

City Skylines II erfindet das Rad nicht neu, sondern fußt auf dem Spielprinzip von dem ersten Teil, erweitert, aktualisiert und optimiert es aber an etlichen Stellen.

Straßenbaumenü in City Skylines II

Neu ist, dass jeder Bewohner ein individuelles Leben, sprich Beruf, Haushalt, Beziehungen etc. hat, wodurch sich die Städte lebendiger anfühlen sollen. So wird es im neuen Teil möglich sein, zu beobachten, wie sich die getroffenen Entscheidungen direkt auf das Leben der Bewohner auswirkt, was den Entscheidungen eine Gewichtigkeit verleiht.

Auch diesmal stehen wieder verschiedene Karten zur Verfügung, alle mit ihren ganz eigenen Herausforderungen und Umgebungen. Die natürlichen Begebenheiten der einzelnen Karten beeinflussen dabei euer Städtewachstum, sodass ihr euch bei jeder Karte auf andere Begebenheiten einstellen müsst. Ihr müsst dabei Straßen und Häuser bauen und die Infrastruktur so anpassen, dass sie die Bedürfnisse des Bewohners befriedigt. So könnt ihr aus einer anfänglichen kleinen Ansammlung von Häusern eine Metropole mit beeindruckender Skyline bauen.

City Skylines 2 wird komplexer

Ein komplexes Wirtschaftssystem und die KI stellen euch dabei vor Herausforderungen, denen ihr euch mit Strategie und einem kühlen Kopf annehmen müsst, um die richtigen Entscheidungen für eure Stadt zu treffen. Schaut euch die einzelnen Bürger an und beobachtet, wie sich ihr Leben verändert und hoffentlich verbessert. Sonst müsst ihr wohl noch einmal etwas umstellen, neu entscheiden und umplanen.

City Skylines II in fortgeschrittenem Stadium

Neu in City Skylines II ist, dass die Spieler sowohl in den Himmel als auch über die Karte hinweg bauen können, damit eurer Traumstadt wirklich nicht mehr im Wege steht.

„Cities: Skylines II ist der fesselndste, visuell atemberaubendste und komplexeste City Builder, den es je gab. Wir geben den Spielern ein noch nie dagewesenes Maß an Freiheit bei der Verwaltung ihrer Bevölkerung und Stadt, wobei jede Entscheidung einen bedeutenden Einfluss auf ihre Bürger hat. Die Spieler können ihre Vision einer urbanen Utopie wie nie zuvor verwirklichen, indem sie Werkzeuge nutzen, um jeden Schlüsselaspekt der Stadtplanung zu kontrollieren und ihre fotorealistische Metropole Block für Block wachsen zu sehen.“ Mariina Hallikainen, CEO von Colossal Orde

In den kommenden Wochen wird in einer Reihe von Videos von Colossal Order genaueres über die komplizierten Systeme, mit denen ihr eure Metropole verwaltet bekannt gegeben. Einen ersten Eindruck könnt ihr euch bis dahin schon einmal mit dem Trailer verschaffen.

Trailer zu City Skylines II

Bislang sind zwei Versionen zum Preoder verfügbar, eine Standard Edition, die das Hauptspiel und einen Pre-Order Bonus umfasst und eine Ultimate Edition, in der dann auch ein Expansion Pass beinhaltet ist. Das Hauptspiel kostet 50 €.