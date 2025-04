Civilization 7 erhält mit Update 1.2.0 das am häufigsten nachgefragte Feature

Mit dem kommenden Update 1.2.0 am 22. April bringt Firaxis Games eine der am häufigsten gewünschten Funktionen in Civilization 7: den neuen Modus „Endless“. Damit wird es erstmals möglich, das Spiel über das eigentliche Ende hinaus fortzusetzen – ganz im Sinne der typischen „nur noch eine Runde“-Mentalität vieler Fans der Reihe.

Endlos spielen – was der neue Modus bietet

Im neuen Endless-Mode können Spieler ihre Zivilisation auch nach dem Modernen Zeitalter weiterführen, ohne dass das Spiel automatisch endet. Zwar lassen sich keine neuen Siegbedingungen mehr freischalten, da das Spiel technisch bereits gewonnen wurde, jedoch können bereits begonnene Wege zum Sieg abgeschlossen und entsprechende Zwischensequenzen freigeschaltet werden. Der Fortschritt durch die Zeitalter wird dabei auf 100 % festgesetzt, was bedeutet, dass kein neues Zeitalter mehr beginnt – das Spiel selbst jedoch bleibt vollständig spielbar.

Spieler können den Modus „Endlos“ zu Beginn eines Spiels aktivieren oder deaktivieren. So lässt sich bereits im Vorfeld festlegen, ob man ein klassisches Spiel mit definiertem Ende oder eine endlose Partie starten möchte. Auch im Endlosmodus können weiterhin sogenannte Legacy-Pfad-Erfolge freigeschaltet werden.

Firaxis hat zudem angekündigt, dass man plant, den Endlos-Modus künftig zu erweitern. So sollen auch Spiele mit nur einem einzelnen Zeitalter möglich werden, was für zusätzliche Vielfalt und neue Spielstile sorgen könnte.

Weitere Highlights des Updates 1.2.0 im Überblick

Neben dem Highlight des Updates enthält Version 1.2.0 weitere wichtige Neuerungen und Verbesserungen. Darunter befindet sich der Team-Multiplayer-Modus, bei dem Spieler mit Verbündeten zusammenarbeiten, Kartensicht, diplomatische Beziehungen und sogar Siege teilen können – ein großer Schritt für kooperative Strategen.

Ferner bringt das Update umfassende Balancing-Anpassungen: Optimierungen beim Ressourcen-Management, verbessertes Bevölkerungswachstum, Überarbeitungen der Forschungswarteschlange, eine neue Reparaturfunktion und eine Reduktion von Naturkatastrophen gehören zu den wichtigsten Punkten. Auch an der viel diskutierten Benutzeroberfläche wurde weiter gearbeitet. Spieler dürfen sich auf eine optimierte Nutzererfahrung, Fehlerbehebungen und viele weitere Verbesserungen der Spielqualität freuen.

Zukünftige Features wie automatische Erkundung, neue Karten, erweiterte Spiel-Setup-Optionen und die Integration des Steam Workshops sind bereits angekündigt – und unterstreichen, dass Firaxis auch langfristig an Civilization 7 arbeitet.