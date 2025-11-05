Civilization 7 Update 1.3.0: Segelt in neue Gewässer mit Tides of Power

Für alle Fans von Civilization 7 gibt es gute Nachrichten. Das Update 1.3.0 ist ab sofort auf allen Plattformen verfügbar und erweitert eure Kampagnen deutlich in Richtung maritime Abenteuer. Mit dem neuen Hafen, den Privateers und frischen Meeresressourcen bekommt das Spiel nicht nur optisch, sondern auch strategisch einen deutlichen Schub.

Spieler, die schon lange mit Seefahrten und Handelsflotten experimentieren wollten, können nun noch mehr Freiheiten und taktische Optionen auf den Ozeanen nutzen. Das Update bringt außerdem Anpassungen im Navalkampf, wodurch Seeschlachten anspruchsvoller und variabler werden. Wer seine Flotten strategisch clever einsetzt, wird spüren, dass die Entwickler hier gezielt mehr Tiefe schaffen, ohne das Balancing der bisherigen Zivilisationen zu vernachlässigen.

Tides of Power Collection: Kostenlos sichern

Mit Update 1.3.0 startet gleichzeitig die Tides of Power Collection, die bis zum 5. Januar 2026 für alle Spieler kostenlos verfügbar ist. Das bedeutet: Edward Teach, Republic of Pirates und Tonga könnt ihr sofort hinzufügen. Im Dezember folgen dann Sayyida al Hurra, Ottomans und Iceland, sofern ihr das Paket rechtzeitig beansprucht, bleibt es dauerhaft kostenlos. Für alle, die Inhalte lieber einzeln kaufen würden, startet der Verkauf ab dem 5. Januar.

Für Fans bedeutet das nicht nur mehr Inhalte, sondern auch die Chance, die eigene Strategie mit neuen Zivilisationen und Einheiten auszubauen, ohne extra Geld auszugeben. Wer clever ist, sichert sich die Inhalte frühzeitig und plant seine Kampagne direkt mit allen neuen Optionen.

Civilization 7 bleibt flexibel

Firaxis plant, die Civ-Community noch stärker einzubeziehen. Mit dem kommenden Firaxis Feature Workshop können Spieler neue Features testen, Feedback geben und aktiv die Entwicklung beeinflussen. Gleichzeitig bleibt Civ-Switching ein Kernbestandteil, aber es gibt Hoffnung für alle, die eine Zivilisation durch alle Zeitalter begleiten möchten. Spieler können in künftigen Updates wohl flexibler wählen, ohne dass die Balance leidet.

Wer gerade eine laufende Kampagne hat, sollte beachten: Neue Mechaniken werden manchmal erst ab der nächsten Spielrunde oder dem nächsten Zeitalter aktiv. Ein frisches Spiel sorgt also für die beste Erfahrung. Alle Details zum Update gibt es unter diesem Link.

Das Update 1.3.0 bringt nicht nur visuelle Updates, sondern echte strategische Tiefe auf See und eine großzügige Content-Offensive. Wer jetzt nicht zuschlägt, verpasst zumindest die kostenlose Sammlung, und das wäre schade.