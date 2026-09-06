Civilization VII: Atomzeitalter und die Weltraum-Renn-Expansion „Earthrise“ kommen

2K und Firaxis Games haben das Gratis-Update 1.5.0 für September 2026 angesetzt und zeitgleich die Großprojekte „Arc of Tomorrow“ sowie die kostenpflichtige Erweiterung „Earthrise“ für das Jahr 2027 angekündigt.

Den Anfang macht im September 2026 das Update 1.5.0. Es liefert die von der Community geforderte Real-World-Karte mit „True Start Location“. Zivilisationen starten damit an ihren tatsächlichen historischen Ursprungsorten auf der Erde.

Ergänzend überarbeitet Firaxis die Kartengenerierung für Terra Incognita und Shuffle mittels Voronoi-Algorithmus. Das beschleunigt Ladezeiten und verteilt Ressourcen variabler. Diplomatisch lässt sich Einfluss künftig nutzen, um in Allianzen zu verbleiben, ohne automatisch in Kriege des Verbündeten hineingezogen zu werden.

Die vierte Epoche bricht 2027 an

Das kostenlose Groß-Update „Arc of Tomorrow“ erweitert das Spiel 2027 um eine vierte Ära: das Atomzeitalter. Diese Epoche deckt den Zeitraum von den 1950er-Jahren bis in die nahe Zukunft ab. Firaxis integriert dafür angepasste Gebäude, neue Zivilisationen und die Rückkehr von Anführer Gandhi.

Beim Gameplay kommen neue Optionen für nukleare Abschreckung, Werkzeuge zur Freilassung von Siedlungen als unabhängige Stadtstaaten sowie ein Produktionssystem für Güter wie angereichertes Uran zum Einsatz. Erste Playtests starten Ende 2026 über den Firaxis Feature Workshop.

Weltraum-Expansion und Klimawandel

Ebenfalls für 2027 ist mit „Earthrise“ die erste kostenpflichtige Erweiterung geplant. Der Inhalt fokussiert sich auf das historische Wettrüsten im Weltall und die Erkundung des Sonnensystems. Während der Antike und Erkundungsphase kartografieren Spieler den Nachthimmel, im Atomzeitalter starten eigene Raumfahrtagenturen Missionen zur Rohstoffgewinnung auf anderen Planeten. Auf der Erde führt die Erweiterung Mechaniken zur Geländeanpassung und Umweltkontrolle ein, mit denen sich steigenden Globaltemperaturen und Naturkatastrophen entgegenwirken lässt.

Firaxis streckt die Roadmap für „Civilization VII“ weit in die Zukunft. Das kostenlose September-Update behebt dringende Community-Forderungen an der Basis. Die spielverändernden Mechaniken wie die vierte Epoche und der Weltraum-Splitting-Fokus folgen erst 2027. Bis dahin bleibt das Gameplay im späten Spielverlauf auf dem bisherigen Stand.