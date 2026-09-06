Latest

Civilization VII: Atomzeitalter und die Weltraum-Renn-Expansion „Earthrise“ kommen

Mark Avatar 2026
By
Mark Tomson
Mark Avatar 2026
ByMark Tomson
Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
Follow:
2 Min Read
Keine Kommentare

Firaxis kündigt für Civilization VII das Update 1.5.0 mit Erdfeld-Map für September 2026 an. 2027 folgen das Atomzeitalter und das Earthrise-Addon.

Civilization 7 Earthrise

2K und Firaxis Games haben das Gratis-Update 1.5.0 für September 2026 angesetzt und zeitgleich die Großprojekte „Arc of Tomorrow“ sowie die kostenpflichtige Erweiterung „Earthrise“ für das Jahr 2027 angekündigt.

Den Anfang macht im September 2026 das Update 1.5.0. Es liefert die von der Community geforderte Real-World-Karte mit „True Start Location“. Zivilisationen starten damit an ihren tatsächlichen historischen Ursprungsorten auf der Erde.

Ergänzend überarbeitet Firaxis die Kartengenerierung für Terra Incognita und Shuffle mittels Voronoi-Algorithmus. Das beschleunigt Ladezeiten und verteilt Ressourcen variabler. Diplomatisch lässt sich Einfluss künftig nutzen, um in Allianzen zu verbleiben, ohne automatisch in Kriege des Verbündeten hineingezogen zu werden.

Die vierte Epoche bricht 2027 an

Das kostenlose Groß-Update „Arc of Tomorrow“ erweitert das Spiel 2027 um eine vierte Ära: das Atomzeitalter. Diese Epoche deckt den Zeitraum von den 1950er-Jahren bis in die nahe Zukunft ab. Firaxis integriert dafür angepasste Gebäude, neue Zivilisationen und die Rückkehr von Anführer Gandhi.

Beim Gameplay kommen neue Optionen für nukleare Abschreckung, Werkzeuge zur Freilassung von Siedlungen als unabhängige Stadtstaaten sowie ein Produktionssystem für Güter wie angereichertes Uran zum Einsatz. Erste Playtests starten Ende 2026 über den Firaxis Feature Workshop.

More Read

Mafia The Omerta Collection
Mafia II: Leak zeigt gecanceltes Original-Ende um Vito
Mafia The Old Country
Mafia vs. GTA: Warum Hangar 13 eigene Wege geht
Mafia The Omerta Collection
Mafia 1 Remake: Das 60-FPS-Upgrade hat einen gewaltigen Haken für PlayStation Plus-User

Weltraum-Expansion und Klimawandel

Ebenfalls für 2027 ist mit „Earthrise“ die erste kostenpflichtige Erweiterung geplant. Der Inhalt fokussiert sich auf das historische Wettrüsten im Weltall und die Erkundung des Sonnensystems. Während der Antike und Erkundungsphase kartografieren Spieler den Nachthimmel, im Atomzeitalter starten eigene Raumfahrtagenturen Missionen zur Rohstoffgewinnung auf anderen Planeten. Auf der Erde führt die Erweiterung Mechaniken zur Geländeanpassung und Umweltkontrolle ein, mit denen sich steigenden Globaltemperaturen und Naturkatastrophen entgegenwirken lässt.

Firaxis streckt die Roadmap für „Civilization VII“ weit in die Zukunft. Das kostenlose September-Update behebt dringende Community-Forderungen an der Basis. Die spielverändernden Mechaniken wie die vierte Epoche und der Weltraum-Splitting-Fokus folgen erst 2027. Bis dahin bleibt das Gameplay im späten Spielverlauf auf dem bisherigen Stand.

TAGGED:
Share This Article

Community Talk

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted

The Trends

PS5 Pro vor GTA 6 erhalten: Jetzt rechtzeitig zum regulären Preis vorbestellen

Sony PS5 Pro bei MediaMarkt mit Oktober-Lieferung bestellbar. Sichere dir die ausverkaufte…

4 Kommentare

Kein Aus für PlayStation-Discs: Sony DADC rechnet nur mit einem Rückgang

Sony DADC stellt klar: Die Fertigung von PlayStation-Discs sinkt bis 2028 um…

11 Kommentare

Sonys Disc-Aus bringt Collector’s Editions in eine absurde Lage

Sony stoppt 2028 die Disc-Produktion. Was bedeutet das für teure Collector’s Editions…

15 Kommentare

You Might Also Like