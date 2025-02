Civilization VII – Das sagen die ersten Reviews

TechRadar Gaming , der ebenfalls einen positiven Blick auf das Spiel wirft, weist jedoch auf einige Schwächen hin. So wird der Fokus auf unterschiedliche Zeitalter gelobt, da er das Spieltempo aufrechterhält und verhindert, dass sich Partien unnötig in die Länge ziehen. Dennoch bleibt das Legacy-Path-System und die Diplomatie hinter den Erwartungen zurück. Für viele ist dies ein wenig enttäuschend, besonders für Spieler, die auf tiefere strategische Elemente gehofft hatten.

The Games Machine ist vom neuesten Werk aus dem Hause Firaxis vollends begeistert. Besonders loben sie das revolutionäre Altersystem, das nicht nur frischen Wind in die Gameplay-Mechaniken bringt, sondern auch jedes Zeitalter durch spezifische Spielmechaniken bereichert. Dabei wird auch die Benutzeroberfläche positiv hervorgehoben, die dank ihrer Klarheit und intuitiven Steuerung das komplexe Spiel zugänglicher macht. Civilization VII ist demnach sowohl das komplexeste 4X-Spiel auf dem Markt als auch das am einfachsten zu erlernende – eine beeindruckende Leistung. Auch die wenigen Unvollkommenheiten können die Begeisterung der Tester nicht schmälern.

