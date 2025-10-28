Civilization VII Update Check-In: Tides of Power und kommende Features

Seit dem Start von Civilization VII arbeitet Firaxis mit ungewohnter Geschwindigkeit an Post-Launch-Updates, und die Community merkt, dass eure Rückmeldungen direkt in die Entwicklung einfließe. Die Schwerpunkte der letzten Monate lagen klar auf drei Themen: Zeitalter-Übergänge, Wiederspielbarkeit und die Identität der Zivilisationen durch die Ages hinweg.

Legacy Paths, Kontinuität und die Zukunft

Ed und sein Team haben sich intensiv mit der Zukunft von Civ VII beschäftigt. Die wohl spannendsten Pläne betreffen die Legacy Paths und Victory-Optionen. Spieler sollen künftig mehr Freiheit bei der Entwicklung ihres Imperiums haben und neue Wege zur Größe beschreiten können. Ein weiteres Feature, das stark nachgefragt wurde, ist die Möglichkeit, eine Zivilisation kontinuierlich durch alle Zeitalter zu spielen, unabhängig davon, in welchem Age man einsteigt.

Firaxis lädt die Community ein, hier aktiv mitzuwirken.Im Rahmen des Firaxis Feature Workshop können ausgewählte Spieler kommende Features testen und Feedback geben. So sollen größere Updates noch feiner auf die Spielerbedürfnisse abgestimmt werden. Kleinere Updates in der Holiday-Phase dienen vor allem der Vorbereitung dieser Initiative.

Tides of Power: Die See erobern

Mit Update 1.3.0 erscheint am 4. November die Content Collection „Tides of Power“, die für alle Civ VII-Spieler bis zum 5. Januar 2026 kostenlos ist. Die erste Phase bringt den Piratenführer Edward Teach sowie zwei neue Zivilisationen: Tonga und die Republic of Pirates. Im Dezember folgen Sayyida al Hurra, die Osmanen und Island.

Ferner erwarten euch neue maritime Elemente. Ein Harbor-Building als zentraler Produktionspunkt für Schiffe, die neue Privateer-Einheit, drei frische Wasser-Ressourcen (Crabs, Turtles, Cowrie) sowie verbesserte Ozean- und Küstenmechaniken. Die Naval Combat-Mechanik wurde überarbeitet, mit Light- und Heavy-Units, die strategische Tiefe und gezielte Flottenmanöver erlauben.

Die Meere von Civilization VII werden mit Tides of Power ab dem 4. November noch strategischer.

Die Veränderungen sind mehr als kosmetisch. Sie bieten neue strategische Optionen, verbessern die Wiederspielbarkeit und bringen frischen Wind in die Seefahrts-Mechanik von Civ VII. Wer die Meere erobern möchte, sollte sich 1.3.0 genau ansehen, vor allem, weil die Balance zwischen neuen und bestehenden Zivilisationen angepasst wird.

Für Fans, die tiefer eintauchen möchten: Firaxis wird in den kommenden Wochen weitere Details zu Tides of Power und zukünftigen Features veröffentlichen. Die Frage bleibt: Wie stark wird sich die Art und Weise, wie wir Civilization VII spielen, durch diese Updates verändern?