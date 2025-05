Clair Obscur: Expedition 33 – Das Spiel, das auf der PS5 dem Game Pass die kalte Schulter zeigt

In der Theorie ist es ganz einfach: Ein Spiel landet im Abo-Service, und schon rollt die Erfolgslawine los. Sichtbarkeit? Check. Downloads? Check. Hype? Doppelt-Check. Xbox Game Pass oder PS Plus – Hauptsache Flatrate. Doch „Clair Obscur: Expedition 33“ tanzt aus der Reihe wie ein eigensinniger Protagonist, der sich weigert, ins Menü der Massenverwertung einsortiert zu werden. Trotz prominenter Platzierung im Game Pass greifen auffallend viele Spieler lieber zur Bezahlversion auf der PS5 – und verbringen dort auch deutlich mehr Zeit im Spiel.

Spielzeit schlägt Verfügbarkeit – Warum PS5-Spieler länger dabeibleiben

Die Zahlen sprechen eine überraschend deutliche Sprache: Laut Ampere Analysis spielen rund 30 % der RPG-Fans „Clair Obscur: Expedition 33“ auf Sonys Konsole, 45 % auf Xbox und 25 % auf dem PC. Eigentlich ein ausgeglichener Dreikampf – wäre da nicht ein kleines, aber feines Detail: PS5-Spieler verbringen durchschnittlich 4,4 Stunden im Spiel, Xbox-User gerade mal die Hälfte. Und das, obwohl sie keinen Cent dafür zahlen müssen. Oder vielleicht genau deswegen?

Was sich hier abzeichnet, ist keine statistische Fußnote, sondern ein stiller Kommentar zum Zustand moderner Spiele-Ökonomie: Wer bezahlt, bleibt. Wer klickt, flüchtet. Der Vollpreis wird zur Eintrittskarte in eine persönlichere Spielerfahrung – während im Game Pass selbst ein kunstvoll inszeniertes RPG schnell zur durchgeskippten Episode zwischen zwei Snack-Titeln verkommt.

Game Pass im Schatten – Wenn Abos nicht mehr genügen

Diese Beobachtung fügt sich nahtlos in ein größeres Bild ein: Der Glanz des Game Pass beginnt zu verblassen. Wie kürzlich berichtet, stagnieren die Ausgaben für Gaming-Abos in den USA seit 2021. Analyst Mat Piscatella von Circana sieht sogar das Ende dieser Modelle am Horizont: Die Nutzer sind übersättigt, und die Versprechungen der Anbieter wirken zunehmend kraftlos. Microsoft selbst liefert seit über einem Jahr keine neuen Abonnentenzahlen – ein schlechtes Zeichen für einen angeblich wachsenden Dienst.

Besonders deutlich wird das bei einem weiteren Beispiel: „The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered“. Mit 47 % Anteil ist Xbox zwar führend, aber auch hier ist auffällig, wie viele Spieler auf Steam (33 %) und PS5 (19 %) lieber kaufen als streamen.

Der Game Pass war einst Microsofts großer Hoffnungsträger, doch inzwischen mutiert er zur Fußnote. Klar: Für den schnellen Konsum funktioniert das Modell. Doch wenn es um echte Spielerbindung geht – gerade bei atmosphärisch dichten RPGs wie „Clair Obscur: Expedition 33″– scheint das klassische Kaufmodell deutlich nachhaltiger zu sein.

Am Ende spricht die Statistik eine klare Sprache: Es sind nicht die Masse und die Reichweite, die über den Erfolg eines Spiels entscheiden – sondern Engagement, Spielzeit und echte Wertschätzung. Und diese findet man aktuell überraschenderweise eher bei jenen, die ihr Geld nicht monatlich für hunderte Spiele ausgeben, sondern gezielt für eines.