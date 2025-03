Clair Obscur: Expedition 33 erreicht Goldstatus und neuen Meilenstein

Knapp einen Monat vor dem offiziellen Release hat Clair Obscur: Expedition 33 mit den wichtigen Goldstatus erreicht. Das rundenbasierte Rollenspiel von Sandfall Interactive befindet sich damit auf der Zielgeraden, während das Team die letzten Feinschliffe vornimmt. Am 24. April ist es dann so weit: Xbox Series X/S-, PS5- und PC-Spieler dürfen in die düstere, von der Belle Époque inspirierte Welt eintauchen.

Ein künstlerisches Meisterwerk mit RPG-Tiefgang

Sandfall Interactive hat sich mit Clair Obscur: Expedition 33 das Ziel gesetzt, ein einzigartiges RPG-Erlebnis zu erschaffen. Das Spiel besticht durch eine tiefgründige Story, ein taktisches, rundenbasiertes Kampfsystem und eine beeindruckende Ästhetik, die an die französische Kunstbewegung der Jahrhundertwende erinnert.

„Wir haben uns vorgenommen, das Spiel unserer Träume zu erschaffen – ein Herzensprojekt, das von einem kleinen Team aus Rollenspiel-Fans, Künstlern, Musikern und Freunden entwickelt wurde. Jetzt, da der Build abgeschlossen ist, ist dieser Traum Wirklichkeit geworden. Wir konzentrieren uns darauf, jedes Detail zu perfektionieren, bevor wir es euch übergeben. Es gab auf dieser Reise schon so viel zu feiern, aber die größten Momente kommen noch. Wir können es kaum erwarten, euch unsere Geschichte, unsere Charaktere, unsere Musik und unser Gameplay zum ersten Mal erleben zu sehen. Und wir können es kaum erwarten, diese Momente mit euch zu teilen. Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung,“ schreibt der Entwickler in einem Update.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht die geheimnisvolle Malerin, die durch das Malen von Zahlen auf einem Monolithen ganze Altersgruppen auslöscht. Die Expedition von Lumière nimmt den Kampf gegen dieses Unheil auf – doch nicht alles verläuft nach Plan. Mit über 30 Stunden Spielzeit für die Hauptgeschichte und zahlreichen taktischen Herausforderungen bietet Clair Obscur: Expedition 33 ein umfassendes Spielerlebnis.

Neben der fesselnden Story kann sich auch die Sprecherliste sehen lassen: Hollywood-Größen wie Charlie Cox (Daredevil), Jennifer English (Baldur’s Gate 3) und Andy Serkis verleihen den Charakteren Leben. Die beeindruckende Grafik des Spiels wird durch die Unreal Engine 5 ermöglicht, die für atemberaubende Licht- und Schattenspiele sorgt.