Clair Obscur: Expedition 33 gratis ausprobieren – PlayStation Plus macht’s möglich

PS5-Spieler und PlayStation Plus-User erwartet in diesem Jahr ein letztes großes Highlight. Clair Obscur: Expedition 33 lässt sich jetzt zwei Stunden lang vollkommen kostenlos ausprobieren, dank der neuen PlayStation Plus Premium Trial-Version.

Das Debüt und Game of the Year von Sandfall Interactive ermöglicht es, die düstere Belle-Époque-Welt, das reaktive Rundenkampfsystem und die Geschichte um die verfluchte Malerin unverbindlich kennenzulernen. Zwei Stunden sind zwar knapp bemessen, reichen aber aus, um zu erkennen, ob das Spiel mechanisch und erzählerisch den eigenen Geschmack trifft.

Trial-Version: Gameplay zum Anfassen

Die Testversion ist kein oberflächlicher Prolog. Spieler können direkt die Kernmechaniken ausprobieren und das rundenbasierte Kampfsystem mit Echtzeit-Elementen kennenlernen. Ausweichen, parieren, gezielt Schwachpunkte treffen – all das erfordert Timing und aktive Beteiligung. Die ersten Kämpfe zeigen, wie wichtig Synergien zwischen den Mitgliedern der Expedition 33 sind. Maelle, Gustave und die weiteren Charaktere interagieren dynamisch, und die Teamzusammenstellung beeinflusst den Erfolg.

Clair Obscur: Expedition 33 belohnt insbesondere strategisches Denken und aktives Mitspielen. Wer auf Rundenstrategie steht, bekommt hier eine erfrischende Mischung aus klassischen JRPG-Elementen und modernen Echtzeit-Interaktionen.

Eine Welt voller Geheimnisse

Neben dem Kampfsystem setzt das Spiel mit seiner Weltgestaltung weitere Akzente. Inspiriert vom Frankreich der Belle Époque, bevölkert von surrealen Gegnern und geheimnisvollen Kreaturen, lädt die Spielwelt zum Erkunden ein. Von der Insel von Visages bis zum Vergessenen Schlachtfeld warten versteckte Quests, legendäre Begleiter und narrative Details, die über das bloße Sammeln von Items hinausgehen. Die Geschichte selbst gilt als eine der spannendsten des Jahres. Die Malerin malt ihre verfluchte Zahl, und Gustave und Maelle müssen sie stoppen, bevor weitere Leben ausgelöscht werden.

Die kostenlose Testversion ist somit die Gelegenheit, sich davon zu überzeugen, dass Clair Obscur: Expedition 33 mehr als nur ein weiteres JRPG ist. Mechanisch anspruchsvoll, atmosphärisch dicht und narrativ fesselnd, liefert das Spiel genügend Gründe, tiefer einzutauchen, und die Trial-Version bietet den perfekten Einstieg.

Das Spiel selbst gibt es derzeit 20 % günstiger in den frisch gestartete Januar-Angeboten des PlayStation Store. Dies umfasst auch das kürzlich veröffentlichte Thank You-Update, das für alle Spieler kostenlos verfügbar ist.