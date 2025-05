Clair Obscur: Expedition 33 – Indie-Held oder Branchen-Heuchler?

Kaum hat das französische Studio Sandfall Interactive mit „Clair Obscur: Expedition 33“ einen Achtungserfolg hingelegt, wird nicht nur gefeiert, sondern gleich mit dem Finger auf die Branche gezeigt. Überteuerte Produktionen, marode Strukturen, kreative Einbahnstraßen – so weit, so bekannt. Doch die Frage bleibt: Wie glaubwürdig ist ein Studio, das selbst Microsoft-Geld genommen hat, um sein Spiel über den Game Pass zu veröffentlichen, während es im gleichen Atemzug eben diese Mechanismen anprangert?

Ein Interview mit Sandfall und Kepler Interactive von GameIndustry liefert ein faszinierendes, wenn auch widersprüchliches Bild: Auf der einen Seite steht die Vision eines kreativen Kerns von 30 Idealisten, die sich gegen die ausufernde AAA-Maschinerie stemmen. Auf der anderen Seite: ein komplexes Netzwerk aus Vertragspartnern, Lokalisierungs-Teams und Animatoren, das den vermeintlichen Indie-Charme doch spürbar relativiert.

Was bleibt also vom Mythos der kleinen Gruppe, die mit Herz und Hand ein Meisterwerk erschafft?

Das vermeintliche Comeback der AA-Spiele – und was es wirklich bedeutet

„AA is back“, liest man derzeit in vielen Kommentaren und Artikeln – fast wie ein Werbeslogan. Tatsächlich erinnert „Clair Obscur: Expedition 33“ an eine Ära, in der Spiele mit begrenzten Mitteln Großes wagten. Producer François Meurisse bei Sandfall verweist auf genau diese Titel als Inspirationsquelle und wehrt sich gegen die Vorstellung, man hätte rein nach Marktanalysen gehandelt.

Doch es gibt einen Haken: Die AA-Kategorie ist heute schwerer denn je zu fassen. Es existieren keine öffentlichen Budgetzahlen, und auch Sandfall hält sich zu den tatsächlichen Kosten bedeckt – was Raum für Spekulationen lässt. Laut Matt Handrahan von Kepler Interactive würden viele Schätzungen weit über dem realen Budget liegen. Ein cleverer Move, um die Narrative des „smarten kleinen Teams“ aufrechtzuerhalten? Vielleicht. Der Game Pass hat als Distributionsmittel jedoch erheblich zur Sichtbarkeit und zum Erfolg beigetragen – ein Privileg, das nicht jedem kleinen Studio zuteilwird.

Die echte Frage lautet daher: Ist „Clair Obscur: Expedition 33“ der Beginn eines strukturellen Wandels – oder nur eine gut erzählte Ausnahme?

Wachstum? Nein danke! Warum Sandfall klein bleiben will

Der klassische Zyklus: Erfolg führt zu Wachstum, Wachstum zu Skalierung, Skalierung zu Komplexität – und genau das will Sandfall vermeiden. Statt mehrere Projekte gleichzeitig zu stemmen, setzt das Studio bewusst auf ein einziges Spiel. Die agile Struktur soll erhalten bleiben, die kreative DNA nicht im Meeting-Sumpf ersticken.

Doch auch hier ist der Idealismus gepaart mit wirtschaftlicher Vorsicht. Outsourcing ist erlaubt, solange das Kernteam die Kontrolle behält. Handrahan bezeichnet diesen Ansatz als „nachhaltige Spieleentwicklung“, eine Art Gegenentwurf zum modernen AAA-Wahnsinn, bei dem selbst Milliarden-Budgets nicht vor Massenentlassungen schützen.

Und dennoch: Der Grat zwischen kluger Selbstbeschränkung und Verweigerung notwendiger Entwicklung ist schmal. Nicht jeder wird den Luxus haben, so konsequent klein zu bleiben – und selbst Sandfall könnte beim nächsten Spiel vor dieser Versuchung stehen.

Moralische Überlegenheit steht keinem gut – auch Indie-Studios nicht

„Clair Obscur: Expedition 33“ ist zweifellos ein beeindruckendes Spiel – atmosphärisch, durchdacht, ambitioniert. Als ich ‚rundenbasiertes RPG‘ gelesen habe, war mein Interesse zwar quasi im Koma, doch die mediale Erzählung vom kleinen Genie-Studio, das die Branche revolutioniert, kratzt bei genauerem Hinsehen. Man nimmt das Geld von Microsoft, spielt den Underdog und kritisiert gleichzeitig die Mechanismen, von denen man profitiert. Das ist weder neu noch besonders originell – eher symptomatisch für eine Branche, in der selbst die Rebellen längst am Tisch der Großen Platz genommen haben.

Die Rückkehr der AA-Spiele? Vielleicht. Aber nicht als romantisches Comeback vergangener Zeiten – sondern als pragmatische Reaktion auf ein System, das zwischen Indie-Hoffnung und AAA-Überdruss taumelt. Und genau darin liegt die eigentliche Wahrheit von „Clair Obscur: Expedition 33“: Kein Heilsversprechen. Aber ein Hoffnungsschimmer mit doppeltem Boden.