Zum einjährigen Jubiläum von „Clair Obscur: Expedition 33“ meldet Entwickler Sandfall Interactive einen Meilenstein von 8 Millionen verkauften Einheiten und veröffentlicht ein Content-Update mit neuen Anpassungsmöglichkeiten.

Sandfall Interactive feiert den ersten Geburtstag ihres Überraschungshits mit einem gewaltigen Sprung in den Verkaufszahlen und kostenlosen Inhalten für die Community. Seit dem letzten Update im hat sich die Spielerbasis in nur sieben Monaten fast verdoppelt – ein beeindruckendes Zeugnis für die Langzeitmotivation des rundenbasierten RPGs.

Der kometenhafte Aufstieg eines Underdogs

Dass ein Debüttitel mit vergleichsweise kleinem Budget die Marke von 8 Millionen Kopien knackt, ist in der aktuellen Industrie-Landschaft eine Ansage. Der Erfolg von „Clair Obscur: Expedition 33“ basiert vor allem auf dem frischen Ansatz für rundenbasierte Kämpfe, die durch reaktive Mechaniken das Genre entstaubt haben. Die Verkaufszahlen zeigen deutlich, dass Mundpropaganda und die Qualität des Gameplays hier schwerer gewogen haben als ein riesiges Marketing-Budget.

Das heute veröffentlichte Update ist zwar kein großer Story-DLC, liefert aber ein nettes Dankeschön an die Fans.

Jubiläums-Haarschnitte: Alle spielbaren Charaktere erhalten neue Frisuren.

Alle spielbaren Charaktere erhalten neue Frisuren. Fundorte: Gustave bekommt seinen neuen Look beim Gestral-Händler nahe der Stone Wave Cliffs. Die restliche Truppe (Verso, Maelle, Lune, Sciel und Monoco) wird beim Händler nahe Grosse Tête auf der Weltkarte fündig.

Gustave bekommt seinen neuen Look beim Gestral-Händler nahe der Stone Wave Cliffs. Die restliche Truppe (Verso, Maelle, Lune, Sciel und Monoco) wird beim Händler nahe Grosse Tête auf der Weltkarte fündig. Technische Fixes: Neben den kosmetischen Items wurden Anzeigefehler im Menü (speziell beim Danseuse-Outfit) und Clipping-Fehler in der Spielwelt behoben.

We're pushing a fun little update live today – a new set of haircuts will be available to collect in-game!!



This expedition WILL be strutting around in style for their first anniversary 💅 pic.twitter.com/LTDOl88ib0 — Clair Obscur: Expedition 33 (@expedition33) April 24, 2026

Der Erfolg von Sandfall Interactive beweist, dass „Double-A“-Produktionen mit klarem Fokus und hoher grafischer Qualität die Lücke zwischen Indie und AAA perfekt füllen können. Dass die Verkaufszahlen ein Jahr nach Launch nochmal so stark anziehen, spricht für eine sehr gesunde Community, die das Spiel über Streams und Social Media aktiv hält.

Der Hype um „Clair Obscur: Expedition 33“ ist auch ein Jahr später ungebrochen. Die 8 Millionen Verkäufe sind kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis eines Spiels, das verstanden hat, dass „rundenbasiert“ nicht „langsam“ bedeuten muss. Das kleine Update heute ist ein sympathischer Bonus, aber der eigentliche Star ist die Nachricht, dass das Studio nun über die nötigen Ressourcen für zukünftige, größere Projekte verfügt.