Clair Obscur: Expedition 33 verliert Indie Game Awards – KI-Einsatz sorgt für Aberkennung

Die Indie Game Awards haben Clair Obscur: Expedition 33 nachträglich zwei Auszeichnungen aberkannt, darunter Game of the Year und Debut Game. Grund ist der bestätigte Einsatz von generativer KI während der Entwicklung, ein klarer Regelverstoß nach Maßstab der Veranstalter.

Zunächst geht es ausschließlich um die Indie Game Awards, organisiert von Six One Indie. Die Entscheidung hat keinen Einfluss auf die The Game Awards, die bereits zuvor stattgefunden haben. Dort wurden dem Spiel bislang keine Preise entzogen, und offiziell steht dieses Thema dort aktuell auch nicht zur Debatte.

Clair Obscur: Expedition 33 und die No-AI-Regel der Indie Game Awards

Six One Indie verfolgt eine harte Linie, wonach Spiele, die im Entwicklungsprozess auf Gen AI zurückgreifen, nicht zugelassen sind. Laut Veranstalter hatte Sandfall Interactive bei der Einreichung bestätigt, dass keine entsprechende Technologie genutzt wurde. Diese Aussage wurde später korrigiert, ausgerechnet kurz nach der Award-Premiere.

Damit war die Sache aus Sicht der Organisatoren eindeutig. Unabhängig von Qualität oder künstlerischem Anspruch musste Clair Obscur: Expedition 33 disqualifiziert werden. Die Auszeichnungen gingen folgerichtig an die Zweitplatzierten:

Debut Game: Sorry We’re Closed

Sorry We’re Closed Game of the Year: Blue Prince

Die Veranstalter betonen, dass der Fehler erst nach Abschluss des Votings aufgefallen sei, machen aber gleichzeitig klar, dass Regeln nur dann Sinn ergeben, wenn sie auch durchgesetzt werden.

Und was ist mit den Game Awards?

Hier beginnt die eigentliche Diskussion. Clair Obscur: Expedition 33 wurde bei The Game Awards unter anderem für seine visuelle Gestaltung ausgezeichnet. Diese Preise wurden nicht aberkannt, und bislang gibt es dazu auch keine öffentliche Neubewertung, obwohl die Diskussion darum bereits in vollem Gange ist.

The Game Awards haben bisher keine vergleichbare, strikt formulierte No-AI-Policy wie die Indie Game Awards. Solange das so bleibt, fehlt dort die formale Grundlage für eine nachträgliche Aberkennung. Denkbar wäre, dass sich dies in den kommenden Jahren ändert, um mit der Zeit zu gehen.

Kein Skandal, aber ein sauberer Präzedenzfall

Der Fall Clair Obscur: Expedition 33 zeigt, dass Transparenz zur harten Währung wird. Die Indie Game Awards ziehen ihre Linie konsequent durch. The Game Awards hingegen bewegen sich weiter in einer Grauzone.

Beides ist legitim, solange klar kommuniziert wird, welche Regeln gelten. Entwickler müssen sich aber darauf einstellen, KI-Einsatz oder Risiken einkalkuliert werden müssen. Award-Shows müssen dann entweder klare Kante zeigen, wie in diesem Fall, oder bewusste Graubereiche zulassen. Alles dazwischen wird künftig nur für mehr Reibung sorgen.

Wie seht ihr das? War die Aberkennung gerechtfertigt?