Cleverer Schachzug: So sollen PS5-Spiele auf die Xbox-Next kommen

Microsoft steht offenbar vor der größten Neuausrichtung in der Geschichte der Xbox-Marke. Die nächste Xbox-Konsole soll nicht nur tragbar sein, sondern auch tiefgreifende PC-Funktionen integrieren – inklusive Unterstützung für den Steam-Store und den Epic Games Store. Ein Konzept, das in der Theorie clever klingt: Warum exklusive Spiele entwickeln, wenn man über Umwege sogar PS5-Titel auf die eigene Plattform schleusen kann?

Der Gedanke ist kühn. Durch die Unterstützung von PC-Stores könnten Spieler in Zukunft direkt über Steam Spiele wie „God of War: Ragnarök“ oder „Horizon Forbidden West“ auf ihrer Xbox starten – vorausgesetzt, die Titel sind auf Steam verfügbar. Doch dieser „PC in einer Box“-Ansatz hat einen hohen Preis: Jeder Kauf über Steam bedeutet 30 % Umsatzverlust an Valve. Für Microsoft ein wirtschaftlicher Drahtseilakt.

Adieu Xbox-Abwärtskompatibilität?

Noch brisanter ist ein anderer Aspekt: Die Abwärtskompatibilität steht auf der Kippe. Laut einem Bericht von Windows Central-Redakteur Jez Corden erwägt Microsoft angeblich, die Unterstützung älterer Xbox-Titel zugunsten einer besseren Windows-Integration zu streichen. Zwar handelt es sich um ein älteres internes Dokument, doch allein die Diskussion zeigt, wie radikal Microsoft denkt.

Ein solcher Schritt wäre nicht nur ein PR-Desaster, sondern würde eines der wenigen Alleinstellungsmerkmale der Xbox begraben – während Sony mit PS5-Abwärtskompatibilität punktet und Nintendo sich auf Nostalgie-Titel stützt, würde Microsoft seine eigene Geschichte in den digitalen Papierkorb werfen. Umgekehrt wäre eine Xbox mit PC-Games-Unterstützung ein neues Alleinstellungsmerkmal, das viele Spieler wiederum interessant finden könnten.

Zwar zeigen aktuelle Stellenausschreibungen, dass man theoretisch weiter auf Cross-Kompatibilität setzt. Doch was intern diskutiert wird und was offiziell kommuniziert wird, muss nicht zwangsläufig übereinstimmen.

Was bleibt vom Konsolen-Gefühl?

All das wirft eine große Frage auf: Was bleibt von der Konsole als „Konsole“, wenn sie sich wie ein PC verhält, aussieht wie ein PC – und sich sogar wie ein PC verkauft? Microsofts Vision scheint sich von der klassischen Wohnzimmer-Box zu entfernen und hin zu einer flexiblen Gaming-Plattform zu entwickeln, die sich in viele Richtungen gleichzeitig ausdehnt: tragbar, cloudbasiert, werbefinanziert, modular. Xbox Anywhere, dem neuen Leitmotto von Microsoft.

Doch wer versucht, alles zu sein, riskiert, nichts wirklich zu sein. Die Xbox der nächsten Generation steht damit sinnbildlich zwischen zwei Fronten – und es bleibt abzuwarten, ob der radikale Kurswechsel ein cleverer Schachzug oder ein strategisches Eigentor wird.