Clive Barker’s Hellraiser: Revival öffnet die Tür zu etwas, das besser verschlossen geblieben wäre

Manchmal reicht ein kurzer Blick, um zu ahnen, dass etwas Unheilvolles wartet. Beim Gameplay-Reveal von Clive Barker’s Hellraiser: Revival fühlt sich genau dieser Moment besonders intensiv an. Der Trailer zeigt keinen schnellen Horrorschock, sondern ein bewusstes Ziehen in Richtung Abgrund, und die Frage, ob man wirklich weitersehen möchte.

Der Singleplayer-Survival-Horror setzt 2026 auf PS5, Xbox Series X|S und PC an, und bringt Doug Bradley als Stimme von Pinhead zurück. Spieler stellen sich kultistischen Fanatikern, grotesken Abweichlern und Cenobite-Monstrositäten, während sie Fähigkeiten und tödliche Werkzeuge kombinieren, die mehr als nur Schmerz versprechen. Entscheidend wird sein, ob Revival mehr bietet als Referenzen: Kann es das psychologische Grauen des Originals in modernes Gameplay übertragen?

Vielleicht ist genau das der Reiz – nicht zu wissen, ob man bereit für das ist, was hinter der nächsten Tür lauert.