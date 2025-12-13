Clive Barker’s Hellraiser: Revival – Wenn Horror wieder weh tut

Als erstmals von Clive Barker’s Hellraiser: Revival die Rede war, fiel bei vielen kein skeptisches Stirnrunzeln, sondern ein erleichtertes „endlich“. Zu oft wurden ikonische Horror-Marken in den letzten Jahren weichgespült oder zu belanglosen Actionspielen umgebaut. Dieses Projekt schlägt einen anderen Weg ein, und zwar konsequent.

Im Zentrum steht Aiden, kein klassischer Held, sondern ein gebrochener Mensch mit Suchtproblemen und emotionalen Abhängigkeiten. Seine Beziehung zu Sunny endet nicht tragisch im klassischen Sinn, sondern brutal im wörtlichen. Die berühmte Konfiguration wird gemeinsam benutzt, Sunny wird vor seinen Augen zerstört. Ab diesem Moment geht es nicht um Rettung im üblichen Sinn, sondern ums Überleben, und um einen faustischen Handel mit den Zönobiten.

Clive Barker’s Hellraiser: Revival versteht seine Vorlage

Clive Barker’s Hellraiser: Revival benutzt die Marke nicht als Kulisse, sondern als Fundament. Aiden ist bewusst an Figuren wie Julia aus dem Original angelehnt – getrieben, obsessiv, innerlich leer. Diese Leere ist kein erzählerisches Beiwerk, sondern Kernmotiv. Das Spiel will nicht schocken, um zu provozieren, sondern Unbehagen erzeugen, weil es thematisch passt.

Die Entwickler sprechen im aktuellen DevLog offen darüber, dass Sexualität, Gewalt und Körperlichkeit explizit dargestellt werden. Das klingt zunächst nach kalkulierter Provokation, wirkt hier aber plausibel. Hellraiser war nie subtil im klassischen Sinn. Wichtig ist: Die Gewalt soll nicht Selbstzweck sein. Sie dient der Geschichte, nicht dem Effektfeuerwerk.

Horror als Kontrast, nicht als Dauerbeschuss

Interessant ist der gestalterische Ansatz der Dualität. Zönobiten sind Engel für die einen, Dämonen für die anderen. Schönheit und Abscheu liegen oft im selben Bild. Genau dieses Spannungsfeld soll das Spiel tragen. Ziel ist kein stumpfes Splatter-Erlebnis, sondern ein psychologischer Druck, der sich langsam aufbaut und bleibt.

Technische Details zum Gameplay hält das Team noch bewusst zurück. Es handelt sich aber um ein klassisches Singleplayer-Survival-Horror-Spiel ohne Service-Gedanken oder Multiplayer-Zwang. Eine wohltuend altmodische Entscheidung, die zum Thema passt.

Clive Barker nicht als Aushängeschild, sondern als Mitgestalter

Bemerkenswert ist die Rolle von Clive Barker selbst. Er hat nicht nur seinen Namen gegeben, sondern aktiv darauf geachtet, dass die „Seele von Hellraiser“ erhalten bleibt. Inhaltliche Entscheidungen wurden nicht micromanaged, aber klar eingeordnet. Das ist ein entscheidender Unterschied zu vielen Lizenzprojekten, bei denen der Urheber maximal zur PR-Tour eingeladen wird.

Clive Barker’s Hellraiser: Revival wird kein Spiel für alle. Das will es auch nicht sein. Wer sensibel auf explizite Inhalte reagiert, sollte Abstand halten. Wer aber echten Horror sucht, der psychologisch arbeitet und seine Themen ernst nimmt, bekommt hier etwas, das im aktuellen Markt selten geworden ist. Wenn das Team seine Vision spielerisch sauber umsetzt, könnte Hellraiser endlich das Spiel bekommen, das zur Marke passt.