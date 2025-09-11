Clive Barker’s Hellraiser: Revival könnte M18-Rating sprengen

Wenn ein Studio offen sagt, dass es die Altersfreigabe so weit wie möglich ausreizen will, dann weiß man: Hier wird es ungemütlich. Genau das hat Tim Willits, Entwicklungschef von Boss Team Games, im Interview über Clive Barker’s Hellraiser: Revival betont. Das kommende Survival-Horror-Actionspiel ist nicht einfach nur eine weitere Adaption, es will das Gefühl von Barkers Kultreihe gnadenlos in interaktive Form pressen.

Pinhead, sadistische Zenobiten und das Versprechen, den Spieler keine Schonung zu lassen. Schon der erste Trailer zeigt eine Mischung aus nackter Gewalt, expliziter Sexualität und alptraumhaftem Body Horror. Anders gesagt, hier wird kein Blatt vor die Hölle genommen.

Clive Barker mischt persönlich mit

Dass Clive Barker selbst über jede Szene schaut, verleiht dem Projekt zusätzliche Schwere. Willits betonte, Barker sei „brutal direkt“ in seinem Feedback. Wenn Pinhead im Spiel etwas tut, das nicht zur Figur passt, wird sofort korrigiert. Dieses enge Zusammenspiel zwischen Originalautor und Entwickler ist selten, und könnte dafür sorgen, dass Clive Barker’s Hellraiser: Revival nicht nur Schockeffekte liefert, sondern auch thematisch stimmig bleibt.

Auch Doug Bradley, die ikonische Stimme und Präsenz von Pinhead, kehrt zurück. Damit bekommen Fans eine Kontinuität, die das Spiel klar von generischen Horrorversuchen unterscheidet.

Zwischen Anspruch und Risiko

Die eigentliche Frage ist aber: Wie viel Tabubruch lässt die Altersfreigabe tatsächlich zu? Schon jetzt deutet alles darauf hin, dass sich Hellraiser: Revival stärker an erwachsene Spieler richtet als nahezu jedes andere Horror-Game der letzten Jahre. Doch genau das birgt auch Risiken. Zu viel Provokation kann zu Schnittauflagen führen oder sogar eine Veröffentlichung in bestimmten Märkten verhindern.

Für Fans des Originals dürfte das Spiel aber genau dadurch interessant werden. Endlich wird das grausame Universum nicht verwässert, sondern in seiner ganzen Härte erlebbar, diesmal direkt aus der Ego-Perspektive.

Clive Barker’s Hellraiser: Revival verspricht Horror ohne Rücksicht auf Verluste. Es könnte ein einzigartiges Erlebnis für alle werden, die bereit sind, sich darauf einzulassen. Aber: Ist das noch Unterhaltung oder schon ein Grenzgang, der zu weit geht? Die Antwort gibt es wohl erst, wenn wir selbst die Würfel der Hölle öffnen.