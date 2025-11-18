Latest

Cloudflare offline! – Ausfall legt das Netz und Webseiten lahm – X, ChatGpt und Gaming-Magazine

Massiver Cloudflare-Ausfall am 18.11.2025 legt X, große Gaming-Magazine und weitere Dienste lahm. Welche Webseiten sind betroffen sind und wie Cloudflare auf reagiert.

Cloudfare

In den vergangenen Stunden scheint sich eine beunruhigende Tendenz zu manifestieren. Die Häufung von Ausfällen bei zentralen Cloud-Diensten, die das Rückgrat des modernen Internets bilden. Nach gröberen Vorfällen bei Giganten wie Amazon AWS und Microsofts Azure hat es nun den Content Delivery Network (CDN)-Anbieter Cloudflare getroffen. Die Folge ist eine Welle von Totalausfällen, die zahlreiche prominente Webseiten und Online-Dienste weltweit lahmlegt.

Inhalt

Massive Störungen weltweit

Seit etwa 13:00 Uhr am heutigen Dienstag ist die Störung weitreichend spürbar. Besonders betroffen ist die Social-Media-Plattform X von Elon Musk. Nutzer berichten, dass die Seite zwar grundsätzlich geladen wird, jedoch keine neuen Postings mehr angezeigt werden können, was den Dienst de facto stilllegt.

Auch im deutschsprachigen Raum sind große Portale betroffen. Besucher sehen derzeit oft lediglich eine Fehlermeldung oder Bilder werden nicht geladen. Dies deutet auf technische Probleme bei Cloudflare hin. Die gute Nachricht: Wir selbst sind nicht betroffen! 🙂 Für die betroffenen Seiten ist das trotzdem ungünstig.

Gaming-Welt in Aufruhr

Die Störung zieht sich dabei quer durch verschiedene Online-Sektoren. Speziell die Gaming-Branche ist stark betroffen. Große und reichweitenstarke Gaming-Magazine, darunter Gematsu, PushSquare und Wccftech, die auf die Technologie von Cloudflare zur Beschleunigung und Sicherung ihrer Dienste setzen, sind derzeit nur eingeschränkt oder gar nicht erreichbar. Die Dimension des Problems wird durch Meldezahlen unterstrichen. Die Störungsplattform Allesstörungen.de verzeichnet tausende von eingehenden Meldungen, die die aktuellen Ausfälle bestätigen. Momentan ist die Plattform sogar selbst betroffen.

Das Unternehmen Cloudflare selbst hat die technischen Schwierigkeiten rasch bestätigt. Auf der offiziellen Cloudflare Status-Seite wurde zunächst von einem weitreichenden Ausfall gesprochen. Aktuellen Angaben zufolge hat man jedoch Schritte eingeleitet, um die betroffenen Systeme schrittweise wieder in Betrieb zu nehmen. Man spricht von einer langsamen Erholung der Lage, warnt aber davor, dass aufgrund der Komplexität der Systeme weiterhin mit vielen Fehlermeldungen gerechnet werden müsse.

Ironie des Schicksals

Die Ironie des Vorfalls ist dabei kaum zu übersehen. Laut Unternehmensangaben ist auch der Betreiber der Supportplattform für Cloudflare von den eigenen Problemen betroffen. Entsprechend könnten dort abgegebene Störungsmeldungen derzeit nur verzögert oder teilweise gar nicht gelesen und bearbeitet werden.

Dieser Vorfall reiht sich in eine Serie von kritischen Infrastrukturausfällen ein und wirft erneut ein Schlaglicht auf die kritische Abhängigkeit des globalen Internets von wenigen, zentralisierten Dienstleistern. Eine vollständige Normalisierung des Betriebs wird voraussichtlich noch einige Stunden in Anspruch nehmen.

