Autolizenzen sind der größte Bremsklotz der Rennspiel-Entwicklung. Ex-Forza-Entwickler enthüllen nun, wie harte Auflagen von BMW, Audi und Co. Schäden verhinderten, Spiele aus Stores löschen und Entwickler zur juristischen Akrobatik zwingen.

Rennspiele ohne reale Automarken funktionieren nicht mehr. Doch die Lizenzen zwingen Studios zu strikten Vorgaben, Schadensverboten und auslaufenden Verträgen. Mike Brown und Ben Penrose, ehemalige Köpfe der Forza Horizon-Reihe, erklären die Abgründe dieses Lizenz-Dschungels. Das Team selbst arbeitet derzeit an „Clutch“.

Der Aufwand hinter den Rechten ist enorm. Ein Studio muss Verträge mit Dutzenden Herstellern verhandeln, Markenrichtlinien penibel einhalten und ständige Kontrollen überstehen. Wer echte Autos nutzt, verkauft die Realitätsfantasie. Der Preis dafür ist absolute Kontrolle durch die Autokonzerne.

Safety First für die Marke

Spiele wie Grand Theft Auto nutzen aus gutem Grund Fiktion. Kein Hersteller will sein Fahrzeug in Amokläufen oder beim Überfahren von Fußgängern sehen. Sobald eine Marke zustimmt, gibt sie die Spielmechanik vor. Brown bestätigt, dass Fahrgastzellen in Rennspielen unzerstörbar bleiben müssen. Autos dürfen zwar brennen oder explodieren, aber die Insassen dürfen visuell nicht gequetscht werden.

Selbst Gameplay-Gadgets stehen unter Beschuss. Bei der Implementierung eines Greifhakens verlangte BMW genaue Nachweise, dass das Fahrzeug optisch nicht entstellt wird. Der Grund: Angst vor Verunstaltung des eigenen Brandings.

Das Delisting-Gespenst

Noch komplexer wird es bei Sponsoren. Rennwagen tragen Aufkleber von Audiopartnern, Energy-Drinks oder Ölmarken. Exklusive Audiopartner der Autohersteller führen dazu, dass Konkurrenzlogos auf der Lackierung verboten werden. Entwickler betreiben stundenlang juristisches Schachspiel, um Widersprüche zu vermeiden.

Das größte Risiko für Spieler bleibt jedoch das Verfallsdatum. Jede Lizenz hat ein Enddatum. Während Filme Verträge über 50 Jahre abschließen, laufen Gaming-Lizenzen oft nach wenigen Jahren ab. Das führt zum bekannten „Delisting“:

„Niemand gibt dir ewige Rechte. Die Verträge für Forza sind enttäuschend kurz. Es ist extrem schwer, zeitlose Rechte an einer Marke zu sichern.“ — Mike Brown, Maverick Games.

Ist der Stichtag erreicht, muss der Titel oft komplett aus digitalen Stores verschwinden – oder das Spiel wird per Patch nachträglich um Musik und Sponsoren kastriert.

Fahrzeuglizenzen garantieren Immersion, fordern aber ihren Tribut. Für Gamer bedeuten sie kastrierte Schadensmodelle und Spiele mit Haltbarkeitsdatum. Wer Klassiker auch in zehn Jahren noch digital kaufen möchte, muss damit leben, dass Lizenzverträge den dauerhaften Vertrieb verhindern.