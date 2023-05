CMA: Blockbuster-Produktionen geraten finanziell außer Kontrolle

Das Marktforschungsunternehmen IDG (via IGN ) klingt sich ebenfalls in diese Diskussion ein, die erwarten, dass das durchschnittliche Entwicklungsbudget zukünftig bei 200 Millionen US-Dollar für nur eine Produktion liegen könnte. Bis zuletzt lag dieses bei 50 bis 100 Millionen US-Dollar, in Ausnahmefällen auch mal bei 150 Millionen US-Dollar.

„Wir müssen so viel Content für Call of Duty erstellen, dass wir uns nicht einmal mehr auf ein Lead-Studio stützen können. Jetzt brauchen wir fast 1,5 Lead-Studios für jedes jährliche CoD. Diese Art von Bandbreitendruck zwingt uns, immer mehr Outsourcer einzusetzen. Ich sehe nicht, dass sich das in absehbarer Zeit ändert.“

Der Fall Call of Duty macht dies besonders deutlich, der speziell in diesem Bericht zitiert wird.

Dass aufwendige Spiele immer teurer in ihrer Produktion werden, lässt sich seit Jahren beobachten. Die britische CMA sieht hier inzwischen einen Punkt in naher Zukunft erreicht, wonach dieser Aspekt völlig außer Kontrolle gerät.

