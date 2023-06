CoD: Modern Warfare 2 and Warzone 2 Season 4 & Vondel Map enthüllt

„Während Vondel ein brandneuer Schauplatz für die Erkundung durch die Operator ist, ist das daraus resultierende Chaos Teil eines Plans, der von einer bekannten und berüchtigten maskierten Gestalt ins Leben gerufen wird, deren Streitkräfte sowohl in Al Mazrah als auch in Vondel operieren. Blick durch den Nebel und ihr werdet den scheinbaren Anführer dieser unbekannten Kräfte erkennen,“ heißt es.

Infinity Ward hat die Season 4 in Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone 2 enthüllt , die unter anderem die neue Karte Vondel mit bringt.

What do you think?