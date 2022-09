CoD: Modern Warfare 2 verzeichnete bisher größte Beta, Feedback wird umgesetzt

Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheint offiziell am 28. Oktober, mit einem Early Access-Start der Kampagne , die ab 20. Oktober verfügbar sein wird, sofern man das Spiel vorbestellt.

In dieser Woche ist die zweite Beta Phase von Call of Duty: Modern Warfare 2 zu Ende gegangen, die für Entwickler Infinity Ward äußert wertvoll war.

