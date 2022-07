CoD: Vanguard & Warzone – Mid-Season Update mit Terminator-Crossover vorgestellt

Activision und Treyrach haben das neue Mid-Season Update für Call of Duty: Vanguard und Warzone vorgestellt, diesmal mit einem Terminator-Crossover.

Die Terminator-Einheiten T-800 und T-1000 aus dem legendären Film Terminator 2: Judgement Day aus dem Jahr 1991 werden in Call of Duty in zwei zeitlich begrenzten Paketen verfügbar sein, die den ganzen August über erhältlich sind.

Als erster kybernetischer Organismus, der von Skynet entwickelt wurde, ist das Modell T-800 perfekt in der Lage, sich in Menschen einzufügen, indem es lebendes Gewebe über einem hyperlegierten Skelett verwendet.

Das Paket umfasst 10 Items, inkl. dem äußerst seltenen Operator „Model T-800“ gepaart mit seinem eigenen Finishing Move, Play of the Game und MVP-Highlights für ein wahrhaft fesselndes Erlebnis. Ebenfalls verfügbar ist der „Neural Net Processor“-Ultra-Sturmgewehr-Waffenbauplan, die legendären Waffenbaupläne „Coltan-Legierung“ und „Motorhead“, den „Always Scanning“-Talisman, das animierte „I’ll be back“-Emblem und das „Infrared Optics“-Fadenkreuz.

Das fortschrittliche KI-Modell von Skynet, das Modell T-1000, wurde aus einem mimetischen Polylegierungs-Flüssigmetall entwickelt, das in der Lage ist, seine Form zu verändern, um den menschlichen Widerstand besser nachzuahmen.

Der Ultra-Operator „Model T-1000“ umfasst ebenfalls ein Paket mit 10 Items an, das seinen eigenen Finishing Move, Play of the Game und MVP-Highlights sowie drei legendäre Waffenpläne enthält: die SMG „Liquid Metal“, die „Persistent Mission ” Sturmgewehr und das LMG “Identitätsdiebstahl”. Mit dabei ist auch die „Alternative Future“-Uhr, das animierte „Full Chase“-Emblem und die animierte „Unstoppable“-Visitenkarte aus.

Was das Mid-Season Update, das am 27. Juli erscheint, noch so mit sich bringt, hat man auf der offiziellen Webseite festgehalten.