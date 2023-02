CoD: Warzone 2.0 Roadmap zeigt die neuen Inhalte

Zum Beginn der Season 2 in Call of Duty Warzone 2.0 und Modern Warfare 2 wurde jetzt die vollständige Roadmap vorgestellt, welche die neuen Inhalte zeigt. Dazu gehört die neue Karte Ashika Island, ein neuer Spielmodus, neue Inhalte für DMZ und mehr.

Die neue Karte Ashika Island wurde schon vor einigen Tagen genauer vorgestellt, die zwar recht klein ausfällt, aber ein paar interessante Spots bietet, wie das Tsuki Castle. In einer typisch japanischen Umgebung kann man sich auf spannende Gefechte freuen, die in unterirdischen Anlagen, an einem Beach-Resort und mehr stattfinden.

Modern Warfare 2 und Warzone 2.0 Roadmap

Neue Modi in Season 2

Außerdem werden zum Start der Season 2 bereits vier von sieben neuen Spielmodi verfügbar sein, einschließlich Infected, Gun Game, Grind und Hardcore. Neben dem Party-Modus wird ein Hardcore-Mode die aktuelle Tier-1-Playlist ersetzen und eine Playlist aus traditionellen Modi und Regeln umfassen, wie einem eingeschränkten HUD, verringerter Gesundheit usw.

Später in der Saison 2 folgen dann Drop Zone, All or Nothing und One In The Chamber, plus die Ranking-Matches . Im separaten Modus CDL kommen schließlich eigenständige Regeln zum Tragen,mit denen sich die Spieler durch sieben Skill-Divisionen kämpfen müssen. Hierfür empfehlen die Entwickler ein angepasstes DualSense-Layout zu verwenden, sofern man den DualSense Egde besitzt.

Die vollständigen Inhalte und Details zur Season 2 hat Infinity Ward auf der eigenen Seite zusammengestellt. Los geht es am 15. Februar 2023.